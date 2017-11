Statoil har de siste tre måneder steget med 15 prosent. Selskapet har steget vel 14 prosent på årsbasis ifølge Euroinvestor. Exxon Mobile har steget 8,1 prosent de siste tre måneder, men har falt noe tilbake på årsbasis. Franske Total SA har steget 8,9 prosent på tre måeneder og 18,7 prosent på årsbasis. Italienske ENI Spa har steget 17,8 proent på årsbasis og 4,9 prosent de siste tre måneder. Tidligere konsernsjef i Exxon Mobile og nåværende utenriksminister Rex Tillerson kommer til Sverige neste uke skriver Dagens Nyheter. SSB i Oslo melder at arbeidsløsheten i Norge vil falle fra 4 til 3,7 prosent i løpet av to år. New York Times skriver at Det hvite hus vil skifte ut utenriksminister Rex Tillerson med CIA-direktør Mike Pompeo, i løpet av de neste ukene. Dermed kan den tidligere konsernsjefen i Exxon Mobile gå tilbake til oljeindustrien, og Sverige-besøk til uken henger dermed i en tynn tråd.

Oljeprisen stiger igjen

De største produsentene i Opec sagt at de ønsker å forlenge produksjonskuttene fra mars og ut neste år. Torsdag er oljekartellet Opec og de andre oljeproduserende landene som har sluttet seg til kuttavtalen samlet i Wien i Østerrike for å diskutere situasjonen i oljemarkedet og hvor det bærer hen fremover. Oljeprisen nærmer seg 65 dollar per fat torsdag formiddag, skriver Nordens Nyheter.

Avtale med Russland

Kuttavtalen er en avtale mellom Opec-landene med unntak av Nigeria og Libya, og 10 andre oljeproduserende land, deriblant Russland. Avtalen ble inngått i november i fjor og innebærer kutt i oljeproduksjonen på 1,8 millioner fat om dagen for å løfte oljeprisen og stabilisere oljemarkedet. Ifølge Bloomberg har Iran sagt at de fleste i Opec er fornøyd med en oljepris på 62–65 dollar fatet. Mye tyder ifølge Bloomberg News, som rapporterer fra den østerrikske hovedstaden, på at produksjonskuttene vil vare nok et år.

Arabiske kutt

Saudi-Arabia, Irak og Iran, kartellets tre største oljeprodusenter, har alle sagt at de vil ha ni nye måneder med kutt etter at den nåværende kuttavtalen går ut i mars neste år.

– Jeg vil helst gå for ni måneder. Vi kommer til å møtes igjen i juni og vi kommer ikke bare til å se på hvordan vi har gjort de i første halvår, men også hvordan utsiktene for tredje og fjerde kvartal av 2018 er, og handle deretter, sier Saudi-Arabias oljeminister Khalid Falih til Bloomberg News.

Russland er den største oljeprodusenten utenfor Opec uten å være medlem,og er derfor et av de viktigste landene for avtalen. Ifølge russiske delegater på torsdagens møte skal også Russland være med på en forlengelse ut 2018.

Endring på kort sikt

– Hvis det er noen endringer i 2018 vil vi ta opp det på møtet i juni. Helt fra begynnelsen har vi sagt at vi vil at denne endringen skal skjer forsiktig. Vi ville ikke forstyrre oljemarkedet og den globale økonomien, sa Falih.

Fahli sier samtidig at det er for tidlig å snakke om eventuelle strategier for hvordan man skal stoppe med kuttene i 2018. Samtidig sier han at det ikke er nødvendig med dypere kutt, og at dersom det skulle skje en endring i oljemarkedet, så vi Opec vurdere der. Irak har sagt at Opec vil overvåke produksjonskuttene hver tredje måned, og at kuttene fortsatt vil være på 1,8 millioner fat om dagen, skriver TDN Finans. Oljeprisen stiger torsdag over 63 dollar fatet etter nyhetene fra Wien, skriver Nordic News.

Statisk Sentralbyrå(SSB) melder Norge hadde 110 000 arbeidsledige i september. Det utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall. I løpet av de neste to årene vil aarbeidsløsheten i Norge falle til 3,7 prosent. Prisøkningen på olje drar norsk økonomi opp ytterligere, skriver Nordens Nyheter torsdag.