Det er for tiden 189 aktive leieavtaler med olje og gassreserver som dekker mer enn 1,3 millioner hektar i arktisk USA. Conoco Phillips, som har overtatt Arco Alaska rettigheter, er det mest aktive selskapet i dette oljereservatet. Phillips fant, som vi husker, olje på Ekofisk-feltet i Nordsjøen i 1968, og la dermed grunnlaget for det norske oljefondet på 8000 milliarder kroner. President Donald Trumps regjering åpner nå historisk mange nye olje og gassfelt i arktiske områder, skriver Nordens Nyheter. Tidligere konsernsjef Harald Norvik i Statoil er styremedlem i Conoco Phillips i USA

Åpner nye oljefelt

Den første produksjonen i et territorium innenfor reservatgrensen – på land som eies av Inupiat-innbyggerne i Nord-skråningen i Arco-Alaska- startet i 2015 på et ConocoPhilips-felt kalt CD-5. Trump-administrasjonen annonserer nå det største største leasingsalg i Alaskas arktiske petroleumsreserves historie. Et kommende olje- og gasslease-salg vil tilby et større territorium i Alaskas National Petroleum Reserve, enn noe annet leasingavtale i amerikansk historie, kunngjorde US Bureau of Land Management på onsdag. Oljefondet er en av de ti største aksjonærene i Conoco Phillips, der finansminister Siv Jensen har investert 3,9 milliarder kroner( eier 0,74%).

Leting i store områder

Om lag 10,3 millioner Alaska-hektar, vil bli lagt ut til salgs i desember, skriver det amerikanske byrået BLM. 4. desember åpner en 6. auksjon i Anchorage, skriver BLM. Det har vært 12 slike National Petroleum Reserve leasing salg siden 1999, salg som fokuserer på reservatets nordøstlige områder, territorier der det antas å være mer olje og gass innen rimelig rekkevidde av eksisterende North Slope annen oljeinfrastruktur. Den kommende leieavtalen vil tilby hele territoriet i et reservatet, kjent som NPR-A, som nå er tilgjengelig for leasing. Til sammenligning la man ut 145 områder som dekker om lag 1,45 millioner hektar i fjorårets leieavtale

Vekst i Alaska

-BLM Alaska er forpliktet til å støtte energiproduksjon samtidig som det er ansvarlig for forvaltningen av miljøet, sier Karen Mouritsen, stabssjef for BLM i Alaska. «Denne leieavtalen i desember og fremtidig leieavtale i NPR-A viser denne administrasjonens forpliktelse til den langsiktige energistyrken og den økonomiske veksten i staten Alaska.

– National Petroleum Reserve Lease Salg er planlagt samme dag som tre lease salg som holdes av staten Alaska for land og offshore territorium på North Slope, i Beaufort Sea og i Brooks Range, som er kjent for sine fotturer. Samordningen av føderale og statlige leieavtaler ble gjennomført og lagt tilrette under under Obama-administrasjonen. Alaska politiske tjenestemenn, sier til Nordic News, at de er fornøyd med det store omfanget av det kommende leieavtalen til National Petroleum Reserve.

Kritiske miljøvernere

-Utforskning og utvikling av NPR-A tilbyr en lovende mulighet til å fylle TAPS (Trans Alaska Pipeline System), ogstyrker Alaskas økonomi og beskytte dessuten Amerikas energisikkerhet, sier Dan Sullivan fra Alaska på vegne av BLM. «Etter flere år med kutt i tilgang på utvikling, jobb og vekst, jobber Institutt for innenlandsk økonomisk utvikling at Alaska opplever en ny boom som kan sette folk i arbeid og sikre amerikansk energidominans.

-I kombinasjon med innsats for å åpne Arktis Nasjonal Wildlife Refuge for olje- og gassboring, gjenspeiler denne kunngjøringen om Vest-Arktis den nåværende administrasjonens engros tilnærming til å gi amerikansk land til de høyeste budgiverne for utvikling. De ber olje- og gassindustrien å by på alle mulige acre, sier Nicole Whittington-Evans, Alaskas regionale direktør for The Wilderness Society i en uttalelse. Hun understreker at amerikanerne ikke bør stå og se på at deres eget land blir plyndret av oljeselskapene uten å reagere på det.

Conoco Phillips i Norge

ConocoPhillips er et av de største utenlandske operatørselskapene på norsk sokkel med hovedkontor i Tananger i Sola kommune. Selskapet sysselsetter nærmere 1900 personer i Norge. Hovedvirksomheten er leting etter og utvinning av olje og gass. ConocoPhillips hadde i 2016 en produksjon per døgn på 121.012 fat oljeekvivalenter. ConocoPhillips har en sterk posisjon på store felt på norsk sokkel. Selskapet er operatør for feltene i Ekofisk- området, som er bærebjelken i selskapets aktiviteter i Norge. Eierandelen er 35,1 prosent i feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla og 30,7 prosent i Tor-feltet.Selskapet har også eierandeler i felter der andre selskaper eroperatør, som feltene Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim. ConocoPhillips kaller seg verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap (E&P-selskap), basert på påviste reserver og produksjon av olje og gass, med hovedkontor i Houston, Texas, og virksomhet i 17 land og 12.200 ansatte, skriver Nordens Nyheter i en analyse.