Etter det NRK erfarer har to av Aps rådgivere i Stortinget sagt opp sine stillinger etter at det ble kjent at Marianne Marthinsen vrakes. Selv om Trond Giske, den ene av Aps to nestledere, blir han fraksjonsleder i finanskomiteen. Dermed blir den andre nestlederen Hadia Tajik som får oppgaven å være parlamentarisk nestleder i Ap. Hun blir også leder for arbeids- og sosialfraksjonen i Arbeiderpartiet.

Partileder Jonas Gahr Støre, parlamentarisk leder, fortsetter i utenriks- og forsvarskomiteen.Innstillingen fra valgkomiteen i Arbeiderpartiet er enstemmig, men ikke fullstendig. Arbeidet med å fordele øvrige verv er ennå ikke sluttført.

– Arbeidet i komiteen er ikke ferdig, men siden det har vært offentlig oppmerksomhet rundt hvilke komiteer på Stortinget partiledelsen vil sitte i, synes jeg som valgkomiteens leder det er greit å opplyse om komiteens innstilling rundt dette spørsmålet, sier valgkomiteens leder Kjersti Stenseng

Lederkamp i partiet

Klassekampen skriver at det foregår en maktkamp i Arbeiderpartiet. Internt i Ap har flere reagert på det de har oppfattet som et forsøk fra Trond Giske på å posisjonere seg i en fremtidig lederkamp i Arbeiderpartiet. De peker på at Giske var sentral i utformingen av Aps mislykkede valgkampstrategi.Oslo Arbeiderparti – største fylkeslag i Ap – stiller seg bak Marthinsen. Nordens Nyheter skriver i en kommentar at Arbeiderpartiets allianse med de grønne i Oslo var med på å ødelegge valgkampen i september 2017.