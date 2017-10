Norwegian har blitt kåret til «Årets flyselskap» under anerkjente CAPA Global Aviation Summit, som ble holdt i London torsdag kveld. Dommerpanelets begrunnelse var Norwegians innovative og fremtidsrettede lavprisstrategi, internasjonale ekspansjon og «banebrytende» innføring av den nye flytypen Boeing 737 MAX som muliggjør interkontinentale reiser med mindre fly til enda lavere priser.

Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos mottok prisen i London(se bildet):

– Det er en glede å ta imot denne prisen på vegne av alle de dedikerte medarbeiderne våre i Norwegian. Jeg er stolt over at Norwegians lave priser, nye og drivstoffeffektive fly, hyggelige service og globale ekspansjon blir anerkjent av bransjekolleger. En pris som dette gir ekstra motivasjon til å fortsette å jobbe for at alle skal ha råd til å fly, sier Bjørn Kjos.

– Norwegians innovasjonsevne og bruk av ny teknologi har endret luftfarten. Norwegians strategi har bidratt betydelig til verdiskapning i bransjen og selskapet er i ferd med å utvikle seg fra et europeisk lavprisselskap til et globalt selskap stadig flere reisende kjenner til, sier Peter Harbison, Executive Chairman av CAPA.

Tidligere i år ble Norwegian kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter for tredje år på rad og Europas beste lavprisselskap for femte år på rad av SkyTrax World Airline Awards.

Sjette størst

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.CAPA – Centre for Aviation – er verdens ledende leverandør av analyser innen luftfar, skriver Nordens Nyhetert.