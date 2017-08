Norwegian øker rutetilbudet i vinterprogrammet med 50 prosent fra Skandinavia til Los Angeles. Flyselskapet vil nå fly fra både Oslo, Stockholm og København til Los Angeles tre ganger i uken – totalt ni avganger i uken. Denne vinteren tilbyr Norwegian enda flere reisende muligheten til å komme seg billig og komfortabelt til Los Angeles. Flyselskapet øker rutetilbudet med 50 prosent på alle sine direkteruter fra de skandinaviske hovedstedene til «Englenes by» – fra to til tre ukentlige avganger i vinterhalvåret.

– Etterspørselen på våre direkteruter fra Skandinavia til Los Angeles har vært stor, og derfor er vi glade for å kunne tilby våre reisende et enda bredere rutetilbud. Våre 787 Dreamlinere har vært fulle siden lanseringen av direkteruter til USA fra Oslo, Stockholm og København – også i Premium-kabinen, hvor passasjerene får en enda mer behagelig reiseopplevelse til konkurransedyktige priser, sier Thomas Ramdahl, kommersiell direktør i Norwegian.

Mange kombinasjoner

I vinterprogrammet flyr Norwegian til Los Angeles, Oakland/San Francisco og Las Vegas på den amerikanske vestkysten. Norwegians enkeltbilletter gjør det mulig å fly til en destinasjon og hjem fra en annen, noe som gir stor fleksibilitet for passasjerer som kan tilrettelegge og tilpasse reisen etter ønske og behov. Man kan for eksempel fly til Los Angeles, ta en roadtrip gjennom California og fly hjem fra San Francisco.

Norwegian flyr også fra Oslo til New York, Boston, Fort Lauderdale og Orlando, og fra Bergen til Stewart og Providence, på den amerikanske østkysten, og med bare en enkel stopp via London får eventyrlystne nordmenn ennå flere kombinasjonsmuligheter til USA. Her flyr Norwegian i det kommende vinterprogrammet direkte til Chicago, Seattle, Denver og Austin i Texas. Flyselskapet har også USA-ruter fra Paris og Barcelona. Norwegian tilbyr i dag flere ruter mellom Europa og USA enn noe annet europeisk flyselskap.

Høy kvalitet til lav pris

Norwegian flyr fra Skandinavia til Los Angeles med sine nye og mer miljøvennlige 787 Dreamlinere. Langdistanseflyet er et av de mest moderne passasjerflyene i verden; flyet har friskere luft og optimalt lufttrykk i kabinen som reduserer jetlag, og komfortable seter med god benplass. Norwegian tilbyr passasjerer som ønsker en enda mer behagelig reiseopplevelse å bestille billetter i Premium-kabinen. Utover Fast Track og loungeadgang på flyplassen før reisen, får passasjerer også inkludert setereservasjon, to innsjekkede kofferter, en Premium-meny, frokost- eller kveldsmat, samt drikke under hele flyturen. Alt dette til priser fra 4.799 kr en vei.*

Fakta om Norwegians Los Angeles-rute

Norwegian vil i vinterprogrammet 2017/2018 betjene direkteruten mellom Oslo og Los Angeles tre ganger i uken; på tirsdager, torsdager og lørdager.

*Priser kan variere (priseksempel er basert på Norwegians hjemmeside den 29. august på ruten mellom Oslo og Los Angeles. Billetter ligger ute til salg i dag på Norwegian.no.

Sjette største selskap

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For fjerde år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.