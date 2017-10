Det argentinske luftfartstilsynet (ANAC) anbefaler oppstart av 153 Norwegian-ruter fra Argentina. Norwegians datterselskap Norwegian Air Argentina hadde søkt om godkjennelse for til sammen 156 ruter. Anbefalingen fra det argentinske luftfartstilsynet kom onsdag kveld, norsk tid. Norwegians planer for en betydelig operasjon fra Argentina innebærer både innenriks- og utenriksflygninger. Endelig rutegodkjennelse er forventet innen kort tid. sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Nordensnyheter.no. Norwegian legger også frem milliardresultat for inneværende kvartal.

Norwegians styre godkjente at konsernets argentinske datterselskap skal etablere baser, ansette nye medarbeidere og lansere nye ruter i Argentina. Oppstart avhenger av myndighetsgodkjennelser.

– Argentina er et interessant market med store muligheter og passer Norwegians globale strategi og tilbud om lave priser både på korte og lange ruter. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet vi har begynt på i Argentina ved å etablere nye baser, ansette mange nye kolleger og ikke minst gi det argentinske folk billige flybilletter, både på innenriks- og utenriksruter. Vi har blitt veldig godt mottatt av argentinske myndigheter og ser fram til et fruktbart samarbeid fremover, sier administrerende direktør Ole Christian Melhus i Norwegian Air Argentina.

Etablert i januar

Norwegian opprettet et argentinsk datterselskap i januar i år og har søkt driftstillatelse (Air Operator’s Certificate) for å kunne fly i Argentina, som nå er til behandling hos myndighetene. I søknaden skisserer Norwegian planer for en betydelig operasjon med både innenriks- og utenriksflygninger. Med dagens styregodkjennelse vil Norwegian starte rekruttering av administrativt personell i Argentina. Rekruttering av piloter og kabinpersonale er i gang

, sier Lasse Sandaker-Nielsen videre.

Sjette største selskap

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For fjerde år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax, skriver Nordens Nyheter.