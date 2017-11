Norge skal fram til 2025 anskaffe inntil 52 kampfly med våpen og utstyr av typen F-35. Da Stortinget i 2008 besluttet å anskaffe F-35 var verdien 42 milliarder kroner, inkludert de milliardene som skal gå til utstyr, deler, trening og våpen. Regningen ble på 68 milliarder norske kroner. Saab AB tilbød 52 jagerfly av typen Gripen 20 milliarder norske kroner. Norge fikk samtidig et tilbud fra Sverige om gjenkjøpsavtale for 30 milliarder svenske kroner, skriver Nordens Nyheter.

Ulike metoder

Forsvarsdepartementet skriver at dette er det vi kaller «nåverdi», som beskriver hva anskaffelsen hadde kostet om vi hadde betalt alt sammen der og da. Slike nåverdiberegninger er ifølge departementet nødvendig for å kunne sammenligne ulike kandidater med samme forutsetninger. Departementet skriver at i 2011 byttet vi til en beregningsmetode som kalles «reelle kroner» og som vurderer anskaffelsen i tid, noe som departementet mener er nødvendig for god budsjettering. Når resultatene fra denne omregningen justeres for vanlig prisstigning frem til i dag, blir totalkostnaden for kampflyanskaffelsen 67,9 milliarder kroner.

Hvor ligger sannheten ?

Produksjonen av 2400 jagerfly av typen F-35 er først ferdi testt i 2016, sa Joe Della Vedova, Public Affairs Director, i Joint Strike Fighter Programme Office F-35-Lightening da Nordens Nyheter besøkte Edwards Air Force Base i California sammen med Forsvarsdepartementet, TV 2 og Aftenposten i 2015.

30. oktober 2013 gjennomførte F-35 sin første skarpskyting med luft-til-luft missiler (AIM-120 AMRAAM) mot en måldrone. Testene bekrefter at F-35 kan finne og følge et mål, avfyre et missil mot dette målet og lede missilet frem til missilets egen radarsøker tar over. (Foto: Lockheed Martin). F-35 er et såkalt multirollefly, som vil si at det er bygget for å kunne løse en rekke ulike oppdrag, både alene og sammen med andre. Dette er en egenskap også dagens norske F-16 har, men F-35 kan utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner.

Sytti milliarder

Anskaffelseskostnadene for F-35 er beregnet å være 71,5 milliarder reelle 2017-kroner etter at økte kostnader for JSM er regnet med. Dette skal ikke bare betale for flyene, men skal også dekke alle kostnader direkte relatert til å stille en ny kampflykapasitet ferdig og klar til overtakelse for Luftforsvaret når anskaffelsesperioden er over. Da må man også anskaffe våpnene og alt utstyret og de første reservedelene som skal brukes for å vedlikeholde flyene. Vi skal også betale for integrasjonen av de riktige våpnene til flyet og anskaffe et helt nytt simulatoranlegg for å sikre at vi kan trene og operere med flyene mest mulig effektivt. Det er prisen for alt dette som uttrykkes i begrepet «anskaffelseskostnad.» Dermed kune det norske forsvaret spart 52,5 milliarder kroner som kunne vært brukt til andre deler av det norske forsvaret.

Programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever, fortalte om mottaket av F-35 i Norge og planlagt dato for når flyene lander i Norge for første gang.

Lander andre november

− Alle tre flyene rullet ut av fabrikken og ble overlevert til amerikanske myndigheter fredag 20. oktober for litt over en uke siden og 10 dager før kontraktsdato. Flyene gjennomgår nå de siste forberedelser for overflyging til Norge. Jeg kan i dag bekrefte at de etter planen skal lande på Ørland 2. november rundt kl. 14, sier Klever. Planen vil måtte justeres i tid avhengig av klardato, vær, uforutsette forhold og tilgjengelig støtte. Det kan for eksempel ikke utelukkes at flyene må lande på alternative landingsplasser før de flyr videre. Blant annet er det varierende vær i Norge på denne tiden av året. Det er en begrensende faktor det må tas høyde for.

− Dersom vi får informasjon underveis i overflyvningen som endrer på tidspunktet, vil vi informere om dette umiddelbart gjennom våre informasjonskanaler, sier Klever. Han tar imot flyene den 2. november på Ørland sammen med Luftvingsjef Hans Ole Sandnes og vil være tilgjengelig for intervju, skriver Nordens Nyheter..

Bygger hangarer

– Bygging av hangarer for F-35 er et viktig prosjekt for etablering av kampflybasen på Ørland og anskaffing av F-35 som Forsvarets nye kampfly. Det vil gi en trygg og effektiv samling av flyene på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kampflyvåpenets operative evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, som idag er utenriksminister. Nordens Nyheter har i flere artikler pekt på at jagerflyet Gripen er langt mer fleksibel, og kan lande og ta av påm motorveier i Norge, Sverige og Finland. Dette har ikke den norske regjeringen tatt hensyn til, skriver Nordensnyheter.no.