Boliden, SCA, Volvo, Stora Enso og UPM er blitt «norske selskaper» gjennom oljefondet. Norges statlige oljefond har kjøpt seg opp i svenske og finske industriselskaper. Finansdepartementet i Oslo forvalter et fond på 8000 milliarder kroner, gjennom Norges Bank. Nordens Nyheter pressenterer selskaper der Norge stemmer for over ti prosent som er i strid med NBIM`s egne retningslinjer. Dermed bør oljefondets etiske råd se på saken. NBIM har bare investert 2,2 prosent av fondet i andre nordiske selskaper.

Her er selskapene:

SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) fastsatte på Norges nasjonaldag 17/05/2017 styrets honorarer til SEK 1.8 millioner for leder og SEK 600,000 for de øvrige medlemmene( direktører). På møte 5/4 2017 honoraret økt til SEK 2.1 millioner for styreleder og SEK 700,000 for øvrige direktører Bert Åke Nordberg , styreleder i Vestas Winds i Danmark at Vestas Wind Systems A/S, sitter i SCA`s styre og i Sydsvenska Industri & Handelskammare. I SCA har det norske oljefondet investert 9,5 milliarder kroner og stemmer for 8,67 % av aksjene(eier 5,52 %). NBIM`s amerikanske samarbeidspartnere Vanguard, Fidelity og Schroeder samt Asset Management, stemmer for 6,58 prosent av aksjene. Industrivärden, med Pär Boman som styreleder, er største eier med 4,99 prosent i SCA. NBIM og Black Rocks amerikanske partnere stemmer for 10,7 prosent i SCA.

Sitter i valgkomiteen

Oljefondet har inngått et samarbeide med den gamle » Volvo-Skanska-gruppen» der Industrivärden AB, Svenska Cellulosa(SCA), Skanska, Volvo og Svenska Handelsbanken inngår. Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management er valgt inn i valgkomiteen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Denne gruppen av selskaper stemmer for 34,5 prosent av aksjene i Volvo AB, som har fått det kinesiske selskapet Inner Mongolia North Hauler Joint Stock som obligasjonsieier ifølge 4-traders. Volvo AB , som produserer busser og lastebiler, må ikke forveksles med Volvo Cars i Gøteborg, som eies av kinesiske Geely, og som produserer personbiler.

Norge i posisjon

VOLVO AB. Styreleder er Carl-Henric Svanberg, som også er BP`s styreleder. Bengt Kjell, Lars Forberg, Yngve Slyngstad og Pär Boman sitter i valgkomitten og har godkjent honorarer på SEK 3.4 millioner til styreleder og SEK 1.0 millioner til styremedlemmer. Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd. som produserer gruvemaskiner er blitt en stor obligasjonseier i Volvo. Selskapet ble startet i 1988 med hovedkvarter i Indre Mongolia, China, med 848 ansatte. Generalforsamling ble avholdt 4. april 2017. Industrivärden AB, Svenska Handelsbankens investeringsselskap, er største eier i Volvo, og stemmer for 21,8 proent.. NBIM er tredje største eier etter Cevian, og stemmer for 5,1 prosent av aksjene. Svenska Handelsbanken(SHB) med Per Boman som styreleder, stemmer for 4,9 prosent av aksjene, mens NBIM`s partner BlackRock stemmer for 2,7 prosent.

Handelsbankssfæren

Skanska AB betaler SEK 2.1 millioner for styreleder og SEK 700,000 for styremedlemmer. og mot Hans Torsten Gunnar Biørk er styreleder . Oljefondet mot gjenvalg av Per Boman i styret 4/4 2017. Svenska Handelsbanken betaler SEK 3.15 millioner til styreleder,SEK 900,000 til nestleder og SEK 640,000 til styremelemmer. Oljefondet gikk mot Fredrik lundberg som styremedlem i Handelsbanken 29.03. 2017. Investeringsselskapet Industrivarden AB betaler SEK 2 million til styreleder, SEK 1.2 til nestleder, og SEK 600,000 tul styremedlemmer. Fredrik Lundberg og Pär Boman sitter som styremedlem.

Blått blod i årene

Boliden AB, er en industribedrift som består av Kokkola og Odda sinksmelteverk i henholdsvis Finland og Norge, henholdsvis Rönnskär og Harjavalta som smelter kopper i Sverige og Finland. Her inngår også Bergsöe- smelteverket i Sverige. I denne tradisjonsrike svenske bedriften har oljefondet investert 3,1 milliarder kroner og eier 5,03 prosent. Amerikanske Black Rock og Vanguard har tilsammen 5,04 %. Dermed stemmer oljefondet og dets amerikanske partner for over ti prosent av aksjene i Boliden. I finske UPM Kymmene Oy er oljefondet største enkeltstående eier med 4,96 prosent av aksjene, med en investering på 5 milliarder kroner. NBIM har ammen med sine amerikanske partnere Vanguard, J.P. Morgan og investeringsselskapet BlackRock, 11,09 prosent av stemmene i selskapet I Stora Enso. på den finske børsen, har oljefondet investert 1.1 milliarder kroner og eier 1,54 prosent. Sammen med Black Rock stemmer NBIM/Vanguard/BlackRock for 5,84 %. Det finske statselskapet Solidium Oy har 5,85prosent og Wallenbergs FAM(Foundation Asset Management) har 2,78 prosent, som tredje største aksjonær. Det norske oljefondet har passert Wallenberg som selskapsets nest største aksjonær. Dermed er den finske og norske staten største eiere i treforedlingsselskapet Stora Enso.

Flytter til Finland

NORDEA AB Betaler styreleder EUR 294,600, og EUR 141,300 for nestleder og EUR 91,950 for styremedlemmer. Styreleder er Bjorn Wahlroos, og styremedlemmer Robin Lawther, Lars Nordstrom, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen, Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollun. Birger Steen er fra Norge, Han var direktør for forretningsutvikling i Schibsted ASA fra 1996. I mars 2000 ble han innsatt som konsernsjef i SOL AB: Selskapet gjennomførte i juni 2000 en vellykket børs-introduksjon påStockholmsbörsen. Han ble med videre etter at katalogselskapet Eniro kjøpte opp SOL etter et svakt børsår i november 2001. SOL ble tatt av børs 15. januar 2002, og Steen sluttet i SOL 15. mars 2002 for å begynne som adm. dir i Microsoft Norge. Høsten 2004 tok han over som administrerende direktør for Microsoft i Russland. Han er idag styreformann i Schibsted.

NTB melder at regjeringen legger opp til en bruk av 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjetten økning på 5,5 milliarder fra forrige budsjett. Dagbladet skriver at regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet, og at oljepengebruken øker med 5,5 milliarder. Men avkastningen av oljefondet har man ikke tatt hensyn til i dette regnestykket, skriver Nordens Nyheter.