Småstaten Norge må nå omsider erkjenne at USA vil forbli vår viktigste allierte, men at vi må søke nye nærmeste allierte og sammen bygge et regionalt småstatsforsvar. Pengene rekker ikke til annet, og supermaktens og småstatens militære behov er i ferd med å bli uforenlige. US AIR FORCE har vært gjennom flere kursendringer siste tjuefem år; helt siden Gulfkrigen og frigjøringen av Kuwait, ble utkjempet med bare rundt sju prosent presisjonsstyrte våpen. Etter Kuwait fikk presisjonsvåpnene, som egentlig var testet ut allerede i Vietnam, endelig topp prioritet. Forsvarsminister Robert Gates tok for en tid oppmerksomheten bort fra planlegging av ultrateknologisk fremtidskrig mot en ”near peer” – nesten jevnbyrdig motstander – der Kina den gang var målestokken. Gates rettet det meste av oppmerksomheten mot krigene i Irak og Afghanistan; som var noe ganske annet. Men så kom den russiske opprustningen,Krim og Øst-Ukraina, skriver forsvarsanalytiker John Berg i denne artikkelen etter at Donald Trump ble valgt til preident i USA..

Et helt nytt jagerfly

Gates avsluttet produksjonen av superjageren F-22 – som skal forsvare bl.a. F-35 i luftkamper bakkeangrepsflyet F-35 ikke kan klare selv . Han satte et nytt langtrekkende bombefly på vent. Han hates fremdeles i US Air Force den dag idag. Dert klages ustoppelig over alt for få jagerfly av typen F-22. Produksjonen stanset på 187 fly, men planene for et nytt ”stealthy” (vanskelig å se på radar), et bombefly med ”global strike” kapasitet er på vingene igjen. Utviklingen av flyet er godt i gang hos Northrop Grumman (som produserte det nåværende stealthy bombeflyet B-2 Spirit). 19. september i år erklærte avtroppende Secretary of the Air Force, Deborah Lee James, at det nye bombeflyet B-21 har fått navnet Raider; for å hedre Doolittle-raiderne som bombet Tokio 18. april 1942.

Global American Strike

Under Irak-krigen i 2003 fløy B-2 Spirit’er non-stop (med gjentatte fyllinger av drivstoff i luften) fra hjemmebasen Whiteman i Missouri mot Irak. Når flyene nærmet seg kampområdene fikk de målkoordinater over avlyttingssikkert radio- og datasamband, programmerte koordinatene inn i sine presisjonsvåpen, leverte våpnene og fløy videre til Diego Garcia. Men bare for å bytte besetning. Dette skjedde ute på taxebanene med motorene i gang; deretter lettet de nye besetningene og førte flyene hjem til Whiteman. Dette er ”global strike”. Og ”global strike” er fremtiden i USAs strategiske tenkning. La oss merke oss det, her i småstaten Norge. Vi tror jo så mye om USA som er hentet ut av seminarer og erklæringer, og ikke ut av den faktiske planleggingen. Plantallet for B-2 Spirit var opprinnelig 132 fly, men produksjonen stanset på bare 21. Intet tyder på at det vil gå slik med B-21 Raider. Et foreløpig plantall er satt til 80-100 fly, men sjef US Air Force Global Strike Command, general Robin Rand, har sagt at han venter at antallet vil øke. Raider er et hasteprogram. De første flyene planlegges i operativ tjeneste i 2025. Raider blir ultrateknologisk; men man sier at man har lært av de endeløse og kostnadsdrivende problemene med F-35 og denne gangen skal man ikke ta uvettige teknologiske chanser.

Må vaske sokkene selv

Da Raider-kontrakten gikk til Northrop Grumman i oktober 2015, sa man at pris per fly var kalkulert til 511 millioner dollar. I dag opererer man med 550 millioner; som sjef US Air Force Rapid Capabilities Office, Randall Warren, sier at ”the USAF will beat”. Det kan hende, for US Air Force har lite penger. Kanskje må de kutte i teknologien. Uansett, sikkert er det at Raiderkommer. Mange av dem. US Air Force, PCA og lille Norge : Nå kommer vi straks til PCA. Men først: Det er bare et tidsspørsmål før det norske jagerflyvåpenet må bryte morsbindingen til US Air Force. Guttungen må snart flytte hjemmefra og begynne å vaske sokkene selv: Norge må finne sin egen vei fordi vi verken kan eller bør følge med i utviklingen der Raider er en milepæl på veien mot en global, offensiv supermaktsstrategi bygget på en fremtidsteknologi vi nok må forholde oss til, men der vi omsider må erkjenne det vi hittil har nektet blankt å se i øynene i F-35-saken: Småstaten må utnytte denne teknologien på en helt annen måte enn supermakten. Vi må innse at USA vil forbli vår viktigste allierte, men supermakten kan ikke lenger fungeresom vår nærmeste allierte.

Småstaten som partner

Dette illustreres ytterligere av PCA. Produksjonen av superjageren F-22 ble på bare 187 fly; B-21 Raider skal så langt mulig holdes innenfor rammen av 550 millioner dollar per fly, helst litt mindre; og F-35 er helt ute av stand til å kunne beskytte Raider i angrep langt inne i godt forsvart fiendtlig luftrom. Stealth gir ikke nok beskyttelse og det gjør heller ikke elektronisk krigføring. US Air Force trenger en langtrekkende superjager som kan beherske luftrommene – meget store luftrom – inn til mål hvor som helst globalt; en PCA – Penetrating Counter Air offensiv jager. Det er dette store, tunge ytterst kostnadskrevende flyet som nå avtegner seg i horisonten. Se ikke bort fra at PCA snart vil begynne å ta penger fra F-35 prosjektet. Det vil i hvert fall ikke ta penger fra Raider.

Norge må henge med

Vi ser ikke mange spor av selvstendig småstatstenkning i norsk forsvars- og sikkerhetsdebatt. Om noen år risikerer vi utspill om at vi ”må” ha PCA, med de samme ”det beste flyet”-besvergelsene vi hører om F-35 – uten at det vil være mulig å få ørens lyd for spørsmålet: ”Best til hva?” F-35; best til bakkeangrep og selvforsvar i store, offensive supermaktsoperasjoner der F-35 støttes av andre fly? PCA; best til å etablere brede korridorer og svære luftrom der Raider kan operere? Eller best i et småstatsforsvar? En grunnleggende feiloppfatning har det hittil ikke vært mulig å få bukt med: Det handler ikke om to kampflyteknologier, én i F-22 og F-35, og en annen og mindre avansert i europeiske kampfly som Typhoon og Gripen. Det er stort sett samme teknologien, men mer av den komprimert i F-35 fordi flyet skal kunne delta i globale, supermakts angrepsoperasjoner. Dette følger rett og slett av den alminnelige datateknologien.

Har bedre teknologi

Et eksempel er hovedcomputeren. Ca. 2025 skal F-35 skifte hovedcomputer. Norge, som insisterer på å kjøpe flest mulig fly fortest mulig, skal da bære kostnadene ved å ta ut den gamle computeren, som vi har betalt for, og sette inn den nye, som vi skal betale for. Dette blir billigere, påstår FD, enn å utsette videre kjøp og vente på fly produsert med den nyehovedcomputeren. Erna, Jonas, Ine, Anniken m.fl. tror på det, ser det ut til. Nye Gripen E/F vil få hovedcomputer av sin tids datateknologi alt fra produksjonslinjen (bortsett fra at flyet vil ha to separate systemer, men det er en annen historie.) En annen side av samme sak er påstanden om at F-35 er uovertruffen som informasjonsinnhenter osv.. Igjen; det er og blir den samme datateknologien, og de kapasiteter som er komprimert i F-35 kan for en småstat – eller et småstatssamarbeid – oppnås bedre og mindre sårbart ved å fordele dem på forskjellige plattformer. Det ville også ha blitt mer fleksibelt og vesentlig billigere; på en mer spredt og dermed mindre sårbar basestruktur. F-35s kostnader vil ødelegge nok, og morsbindingen må brytes før enhver mulighet til å opprettholde et balansert forsvar er borte.

Donald Trump of småstaten Norge

PCA – Penetrating Counter Air – er selvsagt en neste generasjons utvikling av det velkjente begrepet Offensive Counter Air. Som F-22. PCA vil også kunne bekjempe bakkebaserte missil luftvernsystemer, og som Raider vil disse flyene kunne operere sammen med droner. Som Raider vil PCA trolig også kunne føre egne droner, og hente dem inn igjen for å bruke dem senere på toktet. Det som foreløpig – ut fra det lille som i dag er kjent om konseptet – først og fremst karakteriserer denne jageren er de store dimensjonene på korridorene og luftrommene PCA skal kunne beherske. President Donald Trump vil neppe kunne si ”nei” til utviklingen av PCA. Det står om forskning og utvikling, forretninger, kjernevelger arbeidsplasser hos de to svære kampfly-gigantene Lockheed Martin og Boeing og hos flere tusen underleverandører, og om essensiell spinoff til sivil flyindustri og annen amerikansk industri. Se ikke bort fra at det nesten ufattelig krevende PCA-prosjektet kan føre til at de to gigantene må gå sammen for å makte de teknologiske utfordringene – slik de gjorde i kampen om B-21 Raider-kontrakten før de tapte for bombefly- og integrasjonsspesialisten Northrop Grumman. I alle fall; PCA kommer. Men heldigvis – kanskje – vil verken Raider eller PCA ha nådd operativ tjeneste før Trumps åtte år – eller fire – er ute. Med Raider og PCA kommer neste generasjon, og slik blir supermaktsstrategien. Så gjenstår det å se om småstaten Norge omsider begynner å tenke selvstendig og erkjenner hva Raider og PCA innevarsler. Som vi burde ha erkjent allerede da F-35 drønnet inn på arenaen. Vi må søke nye, nærmeste allierte og bygge småstatsforsvar sammen med dem.

Er du ikke overbevist?

I forlengelsen av Raider og PCA ligger idéer om et stealthy tankfly som skal kunne bli med langt inn i stridssonen, for slik å øke rekkevidde og utholdenhet. Og i neste tur enda et nytt bombefly, som kanskje vil kunne ligge i nedre deler av rommet for så å dukke ned i atmosfæren for å utføre oppdrag. Da må morsbindingen være historie for lenge, lenge siden, skriverforsvarsanalytiker John Berg i en debattartikkel i Nordens Nyheter etter presidentvalget i USA

Forsvarsanalytiker John Berg er forfatter av artikkelen.

Nordens Nyheters redaksjon har gjort mindre forkortelser i manuskriptet.