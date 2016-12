Terje Søvines utnevenes til ny olje og energi minister. Dermed er han tilbake i rikspolitikken etter femten år. Tirsdag blir han utpekt som ny oljeminister, skriver Bergens Tidende. Frp-statsrådene Anders Anundsen og Tord Lien er på vei ut av regjeringen, og Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes, erstatter de to statsrådende som går av. Endringene i regjeringen går i retning av en mer konservativ olje og energipolitikkk, skriver Nordens Nyheter.

Regjeringen mer mørkeblå

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen blir erstattet av Per-Willy Amundsen, som i dag er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Amundsen var i flere år innvandringspolitisk talsperson i Frp. Nå blir han statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.Olje- og energiminister Tord Lien, har i likhet med Anundsen, vært statsråd i hele Solberg-regjeringens levetid. Både Anundsen og Lien skal etter det NTB forstår selv ha uttrykt ønske om å tre tilbake. Hvorvidt det også ligger an til endringer i regjeringslaget til Høyre den nærmeste tiden, er ikke kjent.

Overraskende valg

For hordalendinger er det oppsiktsvekkende at Terje Søviknes, mangeårig ordfører i Os og Frps mest kjente politiker her vest, blir ny olje- og energiminister, ifølge Bergens Tidende. Dette betyr at Søviknes får sitt definitive comeback i rikspolitikken. Hva som skjer i Os når Søviknes forsvinner til Oslo, er ikke helt avklart. Men etter det BT erfarer, vil varaordfører Marie Bruarøy (H) trolig bli ny ordfører, mens Frp får varaordføreren.Søviknes trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001, men har siden hatt en suksessfylt karriere som ordfører og fylkespolitiker i Hordaland. I 2010 gjorde Søviknes et forsøk på å bli valgt inn i sentralstyret i Frp, men tapte avstemningen mot Bård Hoksrud. Den gang ble han kritisert for å ha et for pragmatisk forhold til bompenger, etter å støttet bompengeprosjektet E 39 Rådal – Svegatjørn som ordfører og fylkespolitiker. Først i 2013 ble Søviknes innvalgt i sentralstyret.

Følger amerikanerne

Blant dem som gratulerer Søviknes på sosiale medier, er fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF), som skriver «Gratulerer så mykje! Kjempespennande» og gir en tommel opp.Også fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) gratulerer: «Lykke til Terje! Store forventingar til regionreformen! Du har heldigvis sete sentralt i forhandlingane og vore ein aktiv pådrivar for eit sterkt Vestland samansett av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane!»BT prøvde å få tak i Søviknes søndag kveld, men han ønsket ikke å gi noen kommentar.

– Jeg har aldri kommentarer til noen form for spekulasjoner, sier han til NTB.Os-ordfører flytter rakettoppskyting til dagen derpå:

– Vi er ikke redde for å skille oss litt ut. det er en gledens dag for FrpDerimot svarer Gustav Bahus, fylkesleder i Frp og mangeårig partikollega og samarbeidspartner for Søviknes i Os Frp, villig ifølge NTB.

– Det må jo være fantastisk både for ham og partiet at Terje blir statsråd. For oss i Os Frp er det selvsagt litt blandede følelser. Vi låner jo vekk en av våre beste ressurser. Men det er en gledens dag for Frp og regjeringen, sier Bahus.

– Er Olje- og energidepartementet rett post for Søviknes?

– Ja, med den situasjonen vi har i den bransjen nå, må det være bra å få en mann med slik handlekraft og evne til lære nye fag. Ikke minst for oss på Vestlandet, der olje og energi er så viktig. Bahus understreker at Søviknes får relativt kort tid på seg før stortingsvalget, men tror han kan bidra til et godt Frp-valg i Hordaland.

– Det betyr masse for partiet og Hordaland dersom vi får en av våre dyktigste folk inn i en så sentral post. Jeg tror det kan gi en ny giv for Vestlandet, sier stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad.Den tidligere ordføreren i Austevoll kjenner Søviknes godt, og er ikke overrasket over at han nå blir statsråd.

– Jeg har alltid sett på ham som en rikspolitiker. Han har jo sittet i sentralstyret, og vært en viktig person for partiet også på landsnivå. Så det er en liten myte at dette er et comeback for ham. Han har alltid vært der.

– Men kan han få utrettet noe på bare et drøyt halvår som minister, før det er valgkamp og stortingsvalg?

– Ja, man kan gjøre mye på et halvt år. Tord Lien har gjort en god jobb, så det ligger jo saker og venter. Dessuten gir statsrådsposten en plattform som gjør at man blir mer synlig i valgkampen, og det er positivt for Frp i Hordaland. Det kan virke som om Norge med skifte av rejgeringsmedlemmer, følger president Donald Trumps energipolitikk, der Exxon-Mobile-sjef Rex Tillerson trolig blir amerikansk utenriksminister, skriver Nordens Nyheter.