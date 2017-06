Det statlige norske oljefondet er en indikator på aksjer som er på vei opp eller ned på de internasjonale børsene. Den mest intressante anske aksjen er kanskje Danske Bank med nordmannen Thomas Borgen(53) som toppleder og med Trond Ødegård Westlie(56) fra Norge som nestleder i styret. Oljefondet satserNOK 5,6 milliarder i den danske storbanken med en eierandel på 2,17 prosent. NBIM satser NOK 13 milliarder i legemiddelkonsernet Novo Nordisk(1,64%) og hele 4,5 milliarder NOK (4,91 prosent) i søsterselskapet Novoenzymes. Oljefondet satser 3,7 milliarder NOK i rederiet A.P. Møller-Mærsk A/S(1,91 prosent), som har store eierinteresser i dansk næringsliv

Tro på nordiske banker

FLSmidth & Co. (FLS) og Nordea Bank AB vil bli lagt til Nadaq-porteføljen, mens Nets A / S (NETS) og William Demant Holding (WDH) går ut fra 19. juni , skriver Nasdaq (NASDAQ: NDAQ) i en pressemelding. Nasdaq offentliggjør OMX Copenhagen 20 CAP-indeksen fra markedsping mandag 19. juni 2017. Nasdaq-børsen slo seg som kjent sammen med den nordiske børsen OMX, og byttet navn til Nasaq OMX. Dermed slo man sammen børsene i Stockholm, København, Helsingfors og Reykjavik. det norske oljefondets ferske beholdningstall viser at NBIM har aksjer for 48 milliarder NOK i 44 danske selskaper. Her er et knippe med de mest omsatte aksjene.

Tunge danske aksjer

Bestanddelene i OMXC Copenhagen 20 CAP Indeks eller indeksfamilie er et utvalg av de største og mest omsatte aksjene på Nasdaq Copenhagen. Utvelgelsesprosessen identifiserer i utgangspunktet de 25 aksjene med høyeste frie markedskurs på Nasdaq Copenhagen. Av de 25 aksjene er de 20 mest omsatte aksjene de siste seks månedene valgt og inngår i OMXC20 indeksene. Sammensetningen av OMXC20 indeksene revideres to ganger i året i juni og desember. Indeksvektene er basert på frittflytjustert markedsverdi for å sikre at kun den delen av aksjene som anses som tilgjengelig for handel inngår i indeksene.

Mest omsatte aksjer i sommer ?

OMX Copenhagen 20 CAP Indeks fra og med børsåpning 19. juni 2017:

A.P. Moller – Maersk A A/S GN Store Nord A/S

A.P. Moller – Maersk B A/S ISS A/S

Carlsberg B A/S Jyske Bank A/S

Chr. Hansen Holding A/S H. Lundbeck A/S

Coloplast B A/S Nordea Bank AB

Danske Bank A/S Novo Nordisk B A/S

DONG Energy A/S Novozymes B A/S

DSV A/S Pandora A/S

FLSmidth & Co. A/S TDC A/S

Genmab A/S Vestas Wind Systems A/S

Høyere rente

Nasdaq advarer leserne om at informasjon og analyse om fremtiden, ikke er en garanti for kursoppgang, og at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra det som spås om børsene. Slike fremadrettede uttalelser inkluderer erklæringer om kapitalavkastningsinitiativ. Børsenes uttalelser innebærer en rekke risiki usikkerhet eller andre faktorer utenfor Nasdaqs kontroll. Disse faktorene inkluderer Nasdaqs evne til å gjennomføre sine strategiske tiltak, økonomiske, politiske og markedsmessige forhold og svingninger, regjeringen og industrireguleringen, renterisiko, USA og global konkurranse og andre faktorer som er beskrevet av Nasdaq og US Securities and Exchange Commission, se årsrapporter og kvartalsrapporter, skriver Media Relations Contact Javier Lopez Garrido i Nasdaq London til Nordens Nyheter.

Besøk Nasdaq

