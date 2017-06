Det danske rederiet Ap Møller Maersk var igår infisert av en skadevare som krypterte selskapets datafiler, med beskjed på skjermen om at de skal ha 300 dollar i løsepenger for å åpne filene igjen, melder Sveriges Radio

Dermed er Nordenog Europa igjen rammet av et nytt stort dataangrep. Myndigheter, shippingselskaper og banker i flere europeiske land er rammet av et nytt dataangrep. Også Norge og Sverige er under angrep og Gøteborgs havn sto stille tirsdag kveld fordi shippingselskapet Maersk var rammet Den russiske oljeprodusenten Rosneft, og storbritannias WPP, et av verdens største reklamebyråer, bekrefter at flere av deres datasystemer er angrepet.

– Vi ser en spredning av et løsepengevirus, som sprer seg ganske bredt i ettermiddag. Det krypterer datamaskinen din og ber deg betale for å dekryptere den, sier Mona Strøm Arnøy i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) til NRK. Strøm Arnøy bekrefter at de jobber med to rammede internasjonale selskaper som har kontorer i Norge.

– Vi jobber med å analysere skadevaren og spredningsmetoden. Så lang vet vi ikke hvordan viruset sprer seg.

Ved 17-tiden tirsdag bekrefter Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i Nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSM), overfor VG at enda et selskap i Norge var rammet.