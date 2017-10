Direktør Øystein Moan solgte Visma BPO med god fortjeneste ifjor. Azets (tidligere Visma BPO) kjøper nå opp opp regnskapsbyråer i Norge. Azets og DeBank(etablert i 2016) skal forenkle hverdagen for små og mellomstore bedrifter og har kjøpt mindre regnskapsselskaper i Grenland, Østfold og Bærum, skriver Nordens Nyheter. Azets fikk i fjor en stor outsourcing-kontrakt med Telenor Sverige AB, og inngår i Telenor Sverige`s økonomiske funksjon med ansvar for regnskap, administrasjon av leverandørfakturaer, kontanthåndtering og deler av kundekontoer.

Tjente en milliard

Azets anser seg som ledende leverandør av tjenester innen regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Selskapet gjør kunders data om til innsikt, slik at de kan ta bedre beslutninger. Visma solgte Visma BPO, som driver med regnskap, til britiske HG Capital, skrev Dagens Næringsliv 16. september ifjor. Visma BPO hadde over 20.000 små og mellomstore bedrifter, hovedsakelig i Norden og Nord-Europa, og sto for en femtedel av omsetningen til Visma-gruppen, som omsetter for cirka ti milliarder kroner. Avisen skrev at Visma gjorde en milliardgevinst på salget.

Hjelper småbedrifter

Azets har 2.500 ansatte, fordelt på 83 kontorer i Norden (hvorav 50 i Norge), og leverer tjenester til et bredt spekter av bedrifter, innenfor de fleste bransjer. Selskapet er bransjespesialister, med egne team som jobber dedikert med eiendom, landbruk, kjedevirksomhet, butikk, restaurant og helse. I en verden i rask utvikling er det behov for å tenke nytt. Administrative oppgaver og finansiering tar for mye tid og oppmerksomhet hos små- og mellomstore bedrifter. Dermed oppstår behovet for tjenester som bidrar til bedre flyt og frigjør tid til drift og utvikling av kjernevirksomheten. Dette vil DeBank og Azets å gjøre noe med.

– Azets og DeBank vil gi kundene tilgang på en tilnærmet komplett verktøykasse for administrasjon av sin bedrift. Azets’ brede tjenestespekter og DeBanks likviditetsprodukter er en slagkraftig kombinasjon som forenkler, effektiviserer og fjerner hodebry for gullet i norsk næringsliv, de små- og mellomstore bedriftene, sier Inge Five, bankdirektør i DeBank til Nordens Nyheter.

Ser gevinster

Hurtig digitalisering og endrede rammebetingelser er faktorer som ofte trekkes frem. Mens mange snakker om trusler, ser både Azets og DeBank først og fremst potensialet og mulighetene som ligger i digitaliseringen:

– Digitalisering gir oss muligheten til å bruke ny teknologi til det beste for kundene og oss selv. DeBank er en innovativ bank som kan tilby våre kunder konkrete verktøy for å bedre sin likviditet. Samarbeidet med DeBank gir oss også muligheten til å utvikle et større spekter av produkter tilpasset våre kunders behov i framtiden, sier Roar Wiik Andreassen, CEO i Azets til Nordic News.

Flere små selskaper

Med flere enn 20.000 kunder og nærmere 3.000 ansatte er Azets Nordens ledende leverandør av økonomitjenester. Nå blir det raskt voksende regnskapsbyrået Db1 Økonomiconsult på Vettre en del av Azets.Regnskapskontoret Db1 Økonomiconsult på Vettre ble etablert i 2002 og har i dag 9 ansatte og 150 kunder.I følge Runar Leite, direktør SME i Azets, var det strategisk viktig for Azets å få Db1 med på laget:

– Db1 har gode og personlige relasjoner til kundene i nærmiljøet og kjenner det lokale markedet i regionen svært godt. Samtidig har Azets et strategisk mål om å styrke vår lokale tilstedeværelse ytterligere gjennom oppkjøp. Derfor er vi svært glade for at Db1 nå blir en del av Azets-familien, sier han.

Satser i Asker og Bærum

– Asker og Bærum er et stort og viktig marked for Azets. Db1 vil tilføre oss lokal kompetanse og bidra til at vi kan levere et komplett regnskaps- og rådgivningstilbud i Asker og Bærum, sier Leite.

– Som ledende innenfor regnskaps- og økonomitjenester i Norge og Norden, er Azets godt rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Vi ønsker å tilby kundene våre det ypperste innen ny teknologi og er trygge på at Azets til enhver tid er ledende på løsninger til sine kunder, sier Dag Bergstrøm, daglig leder i Db1 Økonomiconsult. Db1, nå en del av Azets, vil inntil videre bli værende i de eksisterende kontorlokalene på Vettre. Mandag 16. oktober flytter Azets sitt eksisterende Asker & Bærum-kontor fra Billingstadsletta til den gamle politistasjonen i Sandvika, som ifølge Leite understreker klokkertroen på vekst og utvikling i næringslivet i regionen.

– Med flyttingen til Sandvika får vi en sentral og god plassering i hjertet av Bærum, med kort vei både til det nye Vettre-kontoret og til hovedkontoret i Oslo. De har også et lokalt regnskapskontor i Leangbukta på Vettre, bygget opp på bakgrunn av personlige relasjoner til kundene. Selskapet har 150 kunder og ni ansatte. Kundene er i hovedsak små og mellomstore aksjeselskaper lokalisert i Asker og Oslo. Nå blir også det ambisiøse regnskapsbyrået Financial Services i Moss, som er spesialister på mellomstore og store selskaper, en del av regnskapskjempen Azets.

– Azets er til stede lokalt, satser på videreutvikling av de ansatte og har gjennom mange år utviklet et gjennomført system med en god organisasjon. Når de samtidig har vekstambisjoner og et mål om videre ekspansjon, så var Azets det klare valget for oss, sier Morten Skurdal, CEO i Financial Services. Den raskt voksende Grenlandsbedriften Borgestad Business Partner (BBP) blir en del av regnskaps- og økonomigiganten Azets – som har svært ambisiøse vekstplaner.

– Som ledende innenfor regnskaps- og økonomitjenester i Norge og Norden, har Azets kraften til å møte de utfordringer som er der i dag og vil oppstå i fremtiden, sier Geir Vala, adm. dir. i BBP.

– Vi ønsker å tilby våre kunder de beste teknologiske løsninger i en verden hvor disse utvikler seg med akselererende fart. Vi er trygge på at Azets til enhver tid vil ligge helt i front på løsninger til sine kunder. Flere selskaper viste interesse for BBP. Til slutt falt valget på Azets, etter en totalvurdering av ulike forhold som teknologi, kvalitet, kvalitetssikringssystemer og HR.

Det nordiske Azets

Azets anser seg som den ledende leverandøren av tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Vi gjør kunders data om til innsikt, slik at de kan jobbe smartere og ta bedre beslutninger. Azets ble etablert som et nytt og selvstendig selskap i 2016, som et resultat av fisjon av BPO-divisjonen fra Visma. Azets har 20.000 kunder og 2.500 ansatte, fordelt på 83 kontorer i Norden (hvorav 50 i Norge), og leverer tjenester innenfor de fleste bransjer og er bransjespesialister, med egne team med som jobber dedikert med eiendom, landbruk, kjedevirksomhet, butikk, restaurant og helsesektoren. Gruppen har HG Capital i ryggen. Dette er fortsatt Vismas hovedeier. Største eier er den britiske banken HSBC, der investeringsselskapet Black Rock og Oljefondet i Norge har opp mot ti prosent som største eier. NBIM under finansminister Siv Jensen har aksjeposter i Schroeder & Co og G Capital. Dermed skulle finansene være sikret med et oljefond på totalt 8000 milliarder kroner, og som har eieranddeler i Norden og dermed indirekte i Norge, skriver Nordic News.

Nordiske Azets i tall:

83 kontorer

2 500 ansatte

2 milliarder kroner i omsetning i 2016

22 000 kunder

200 000 lønnslipper per måned

90 000 brukere av Azets’ kundeportal på nett