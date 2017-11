Norconsult kjøper rådgivningsselskapet Akustikk-konsult AS, og styrker sin kompetanse innen akustisk rådgivning. Akustikk-konsult har tidligere hatt kontor i Sandefjord, og blir nå en del av Tønsbergkontoret til Norconsult. Akustikk-konsult er et rådgivende ingeniørfirma med spesialisering innen lydteknisk prosjektering og lydmålinger. Firmaet har lang erfaring innen akustikkfaget, og har sentral godkjenning for ansvarsrett i høyeste tiltaksklasse. Ånund Skomedal er daglig leder i Akustikk-konsult. Han fortsetter i sin stilling når selskapet fra 1. november viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsult, fra Norconsults kontor i Tønsberg.

– Vi ser frem til å få Ånund Skomedal med på laget i Tønsberg, hvor vi har 4 akustikere fra før. Han tilfører selskapet en kompetanse innen akustikk som vil styrke det tjenestetilbudet vi tilbyr våre kunder. Samtidig ønsker vi å styrke oss innen fagene geoteknikk og plan, slik at vi står enda bedre rustet for å utføre de spennende oppdragene som kommer med kortreist kompetanse, sier Trygg Konradsen, kontorleder for Tønsberg-kontoret.

Gjennom de siste femten årene har Akustikk-konsult vært i vekst, og arbeidsmengden har økt hvert år.

– Jeg ser frem til å bli en del av et større rådgivningsfirma, som har solid økonomisk ryggrad og gode faglige ressurser innenfor akustisk rådgivning. Med felles forankring i Vestfold vil vi sammen med Norconsult øke kompetansenivået og kapasiteten vesentlig, sier Skomedal.

Ledende rådgivere

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 250 medarbeidere arbeider om lag 2 350 i Norge. Norconsult har 93 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne.

