-Jeg har fått mere enn nok brødfjeler, konfektesker og stettglass i julegave av Schobsted opp gjennom årene – også som pensjonist, sier en tidligere medarbeider i Schibsted til Nordens Nyheter. Han/Hun har for så vidt råd til å kjøpe det selv, når hen trenger det. Men hen sier til Nordens Nyheter at det rykker litt i nøttene når Schibsteds’s pensjonister har fått beskjed om at Schibsted har dårlig råd og «må spare» – og at den årlige lille julegaven er historie. Samtidig får konsernsjef Ryssdal 9,1 mill. i årslønn – opp 14 % fra i fjor – pluss diverse bonuser etc på 4-6 mill. De har visst til smør på brødet de andre i Schibsteds ledelse også har vi hørt. Mon tro om de også må se langt etter brødfjela i år? Dette, mine damer og herrer, sier en tidligere medarbeider i Schibsted, har ingenting med sparing å gjøre. Det er gjerrighet, smålighet på egengrådighets bekostning, sier vår kontaktprson i Schibsteds nettverk.

Lang ledererfaring

Rolv Erik Ryssdal tiltrådte som konsernsjef i Schibsted 1. juni 2009. Han er født 7. november 1962 og har vært ansatt i konsernet siden 1991 og hatt ulike lederposisjoner, blant annet administrerende direktør i Aftonbladet (1999-2005), administrerende direktør i VG (2005-2008) og administrerende direktør i Schibsted Classified Media, holdingselskapet for Schibsteds internasjonale rubrikkvirksomhet på nett (2008-2009).Rolv Erik Ryssdal er siviløkonom fra BI, og har en MBA fra INSEAD i Frankrike. Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal har 20,178 A-aksjer i Scjibsted og 29,492 B-aksjer i konsernet. Aksjekursen i Schibsted er fallende og kursen ligger idag på NOK 210,80. Konsernsjefens aksjer har en verdi på i underkant av ti millioner kroner, skriver Nordens Nyheter.