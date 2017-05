Statoil satser på havvindprosjekter og solenergi, i tillegg til traadisjonell olje og gassindustri. Statoil har til nå investert 20 milliarder kroner i vindprosjekter offshore. Men selskapet investerte rundt 100 milliarder kroner totalt bare i 2016. Ny oljeleting skjer skjer i Barentshavet og svenske Lundin AB kan bli en fremtidig fusjonspartner for Statoil. Statoil, NBIM, og Black Rocks partneree har tilsammen 25,91 prosent som nest største eiere i Lundin. Nemesia SARL(Lundin) og Ian Henrik Lundin har 25,6 respektive 3.13 prosent, skriver Nordens Nyheter.

Har flere ben

Fremover er det imidlertid duket for en kraftig oppskalering av satsingen på investeringer i fornybare energikilder, ifølge Dagens Næringsliv. Men satsing på å finne og utvinne mer olje og gass fortsetter ifølge Nordens Nyheter. På kapitalmarkedsdagen i februar opplyste Statoil at planen er at fornybarinvesteringer i 2030 kan bli mellom 15 til 20 prosent av samlede investeringer. Det er en firedobling fra andelen i fjor.

– Dette er en ny stor mulighet for oss, sa konsernsjef Eldar Sætre, som nylig varslet ny kraftig leteaktivitet i Barentshavet.

Statoil Venture

Over et år er gått siden Statoil etablerte Statoil Energy Ventures, selskapets venturefond. Med 200 millioner dollar i kapital, nærmere 1,7 milliarder kroner, er Statoil Energy Ventures et av verdens største selskapseide venturefond.Den 44 år gamle iren Gareth Burns, som ifølge Dagens Næringsliv leder satsingen, medgir at det ikke er lett å finne selskaper som tilfredsstiller både de strategiske og finansielle kravene Statoil setter til investeringer. Vi har siden oppstarten gått gjennom over 400 selskaper. Så langt har vi investert i fire selskaper, sier Burns.

– Jeg vet av erfaring hvor vanskelig det er å lykkes med letevirksomhet innen olje- og gassvirksomheten. Den samme risikoen er det med venturekapitalinvesteringer. Bare et fåtall investeringer vil bli virkelig gode investeringer. Vi må regne med at mange av selskapene ikke vil lykkes, sier Burns til DN.no. Han drar paralleller til Statoils ventureselskap innen olje- og gassnæringen, Statoil Technology Invest, som siden oppstarten i 2000 har hatt en avkastning på 2,5 ganger investert kapital. Målet er å investere beløpet på 200 millioner dollar i løpet av de neste fire til syv årene.Så langt har Statoil investert rundt 16 millioner dollar, vel 130 millioner kroner, i fire selskaper:

United Wind (USA)

Chargepoint (USA)

Oxford PV (Storbritannia)

Convergent (USA)

USA fremst

United Wind satser innenfor vindkraft på land, Chargepoint og Convergent utvikler ulik lagringsteknologi for strøm, mens Oxford PV utvikler en ny solcelleteknologi.

– Strategisk ser vi etter selskaper som kan bli en ny forretningsplattform for Statoil, selskaper som kan støtte opp om eksisterende forretninger eller disruptiv teknologi, sier Burns. Det er i USA de fleste mulighetene for venturekapital fornybarinvesteringer finnes. Et annet interessant sselskap er britisk registrerte Lundin petroleum AB. Styreleder Øystein Løseth i Statoil, kom fra stillingen som konsernsjef i statlige svenske Vattenfall. Han vil videreføre Statoils tradisjonelle linje de kommende årene med stor satsing på tradisionell leting etter olje og gass bl.a. i Barentshavet. Løseths svenske erfaringer kan komme godt med dersom Statoil øker sin eierandel ytterligere i Lundin. Nordens Nyheter har ikke fått bekreftet opplysningen i denne artikkelen hverne i Statoil eller hos Lundin, skriver redaksjonen.

