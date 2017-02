Svenske eller amerikansk jagerfly. Det er spørsmålet når India skal bestille mellom 200 og 250 jagerfly. Forsvarsminister Manohar Parrikar, har gjort det klart at India satser på et enmotors jagerfly og valget står mellom svenske Saab(Gripen), og Lockheed Martins jagerfly F-16. På verdens største flymesse «Aero India» deltar både statsminister Stefan Løfven, Saab og amerikanske Lockheed Martin, som produserer jagerflyene F-16 og F-35. Den 13 til 14 februar, besøker statsminister Stefan Löfven statsminister Narendra Modi, sammen med representanter for 18 svenske selskaper.

Håp om svensk bestilling

President Donald Trump har imidlertid skapt håp i Sverige om at India velger svenske Gripen og Trump har skapt tilsvarende uro i Lockheed Martin. Den amerikanske regjeringen har kommet med flere utspill der de legger press på amerikanske selskaper i bilindustrienog farmasøytisk industri om at ny produksjonen skal legges til hjemlandet USA . Representanter for Lockheed Martin sier til Reuters at den nye administrasjonen er informert om selskapets planer om å åpne et fly fabrikk i India. Et argument som Lockheed Martin har brukt overfor den amerikanske reegjeringen, er at F-16 produsert i India, skal leveres til det indiske flyvåpenet og ikke og ikke til US Air Force. Lockheed Martin uttaler at en avtale med India fører til fler og ikke færre jobber i USA. Reuters skriver at den indiske regjeringen vil ta en avgjørelse i denne saken i år. Svenske aviser skriver at beslutningen kan drøye helt til 2021.

Nøytralitet kan avgjøre

Når Air India begynner tirsdag er både Saab og Lockheed Martin til stede for å presentere sine produkter. Saab har fraktet en fullskala modell av jagerflyet Gripen E til India, og det vil bli utført air-show med dagens Gripen-modell, som kalles Gripen C. For Saab, denne utstillingen en mulighet til å overbevise de indiske politikere om fordelene av Gripen.Indias statsministerNarendra Modi har gjort det klart at det selskapet som vinner ordren, skal bidra til å utvikle den indiske flyindustrien. Konkret handler det om den nye jagerflyet vil bli produsert i India – noe både Saab og Lockheed Martin har sagt seg villig til å gjøre. Sverige har en annen strategisk fordel: Landet er nøytralt som India, og kan derfor bli valgt som produsent av denne årsaken. Temperaturen øker i konkurransen om hvem som får i oppdrag å bygge 200-250 jagerfly som skal leveres til Indiia, samtidig som Wallenberg og Saab AB legger frem sitt årsregnskap for 2016. Saab opplyste på et pressemøte i India fredag fredag ​ at man var villige til å bygge «verdens mest moderne kampflyfabrikk» i India.

-Vi tilbyr å sette opp det mest moderne flyøkosystem- og anlegg på det globale markedet i India for å produsere Gripen for frtindiske forsvaret, sier Kent-Åke Molin i Gripen International (Saab) Konkurrerte er amerikanske Lockheed Martin med jagerflyet F-16, som det norske luftforsvaret har idag. Lockheed eier de er klare til å bygge fly i India, men tidligere i uken, kom det ifølge Reuters indikasjoner på at resident Donald Trump ikke likte dette. Han ønsker at produksjonen skal legges til USA. Hvis Lockheed Martin ikk flytter produksjonen av F-16 fra Fort Worth i Texas til India, har de ingen sjanse til å få den indiske kontrakten. Planen er at det nye amerikanske jagerflyet F-35 skal produseres bl.a. i Texas..

Legger frem regnskapet

Konsernsjef Håkan Buskhes i våpen og jagerflyprodusenten Saab AB kommenterte markedsutviklingen for perioden januar til og med september ifjor på følgende måte::

En økende bekymring i verden fortsetter å påvirke markedet for forsvarsprodukter og det sivile sikkerhetsmarkedet. Vi følger markedsutviklingen og globale trender nøye når det gjelderøkende investeringer i forsvar og sikkerhet. Ordreinngangen i årets ni første måneder var ilinje 2015, med unntak av Gripen-kontrakten med Brasil og orden på ubåtene av typen A26 ogmodernisering av to ubåter i Gotland-klassen. Ordrereserven ved utgangen av perioden utgjorde MSEK109 521 (105 486).Saab-salget i årets ni første måneder økte med 15 prosent (16 prosent organisk vekst) og utgjorde Driftsresultatet beløp seg til837 (553) MSEK og driftsmarginen var 4,3 prosent (3,2). Driftsmarginen bedret seg i takt

med våre forventninger, sa Buskhe ifjor. Ifølge Reuters deltar 750 på messen Aero India, som pågår mellom 14 og 18 februar 2017, skriver Nordens Nyheter. Oljefondet som har en verdi på 7500 milliarder norske kroner, har investert 3,9 milliarder kroner(1,55%) i Investor AB, som er største eier i Saab. Fondet har bare investert 263 millioner kroner (0,83%) direkte i Saab AB.

Kilder for artikkelen: Saabs pressemeldinger og regnskaper, NBIM beholdsingsstatistikk, Reuters, Østgøtakuriren(Linkøping produksjonssby for jagerflyet Gripen), Nordens Nyheters artikler om Norges kjøp av jagerflyet F-35.