Det er for tidlig å si hvem eller hva står bak terrorangrepet i Berlin angrep, men det er ikke for tidlig å analysere utfordringen dette utgjør. Flomvannet av populisme har økt i Storbritannia, Polen og USA, og øker i Nederland,Frankrike (og Sverige red.`s anmerkning). I dette bildet har Tyskland vært det stabil, liberale sentrum i Europa . Tyskland er det geografiske, økonomiske,politiske og sosiale sentrum i Europa med Angela Merkel som leder. Nå må hun holde ut, skriver professor i historie, Timothy Ash i en artikkel i den britiske avisen The Guardian.

Mer populisme i EU

Timothy Garton Ash (59) er en britisk historiker. som har skrevet åtte bøker om samtidshistorie som omhandler Europa de siste tiårene. Ash er professor i European Studies ved University of Oxford, direktør ved European Studies Centre ved St. Antony’s College, Oxford, og «Senior Fellow» ved Hoover Institution, Stanford University. Han kommenterer kommentaren på Twitret av politiker Marcus Pretzell i Alternativ for Tyskland (AFD), som skriver at «dette er Merkels død «. Det er så ekkelt at det vil føre til avsky mot det høyrevridde, anti-innvandrer og anti-EU-partiene. Dette vil trolig sende nye velgere til AFD i månedene som kommer. Den umiddelbar reaksjonen til Horst Seehofer, leder av Kristendemokratiske union (CSU), som er det bayerske søsterparti til Merkels kristendemokratiske union: «Vi skylder ofrene, som er direkte berørt, og hele befolkningenå revurdere hele vår innvandrings- og sikkerhetspolitikk ». CSU nå gjør alt den kan for å holde sine velgere i Bayern fra å gå over til AFD, noe som kan være være nyttig for Merkel, men det øker presset forå føre en mer innvandringskritisk linje.

En ny mediestrategi

Som USA, Frankrike og Storbritannia, kan Tyskland satse på ulike antiradikaliseringsstrategier. Det betyr at de må jobbe mer med Facebook, Google og Twitter, i stedet for den sedvanlige tyske trauste mediestratgien. Det vil bety, i Tyskland som andre steder, at vi må bli vant til å leve med en litt høyere risiko, som Storbritannias gjorde gjennom tiår med IRA`s terror, uten å miste det liberale demokratiet. Utfordringen er om det et tyske samfunnet har styrke til å leve opp til den liberale ideal som Merkel er kjent for. Tysklands integrering av innvandrere er ikke det beste vi har sett i vest. Har vi noen grunn til å tro at Tyskland vil være immun mot fenomen som Donald Trump, Marine Le Pen og Geert Wilders? Vel, av flere grunner tror jeg faktisk det. Tyskland er et av de få vestlige demokratier som gjør det godt økonomisk. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger Tyskerne har sagt: «Vi er et rikt land, og vi har råd til å integrere 1 million flyktninger. «Det er ikke mange land i verden hvor du ville høre det. I motsetning til Storbritannia, har Tyskland en relativt ansvarlig presse(populærprese). Den tyske tabloid vært bemerkelsesverdig tilbakeholdne i sin behandling av flyktningsaken.Og det bringer oss til Adolf Hitler. Nettopp fordi Tyskland en gang i historien var hardt angrepet av populistiske fremmedfrykt, er tyskerne de mest motstandsdyktige mot det. Be Gud om at et slikt tabu holder.

Er ikke i krig

Süddeutsche Zeitung hadde en kraftig første reaksjon på terroren i Berlin; «Tyskland er ikke i krig». Bilds overskrift, var imidlertid som alle lesere vil forstå: «Angst» Angela Merkel sa: «Vi ønsker ikke å leve lammet av frykt for nye ulykker, og et front-side bilde av et juletre foran Brandenburger Tor, fra evangeliet etter Lukas: «Vær ikke redd!» Avisen avslutter aartikkelen med noen ord av den forrige paven Johannes Paul II, som sa at vi skulle bekjempe det onde med gode