Munch og Melgaard kretser rundt grunnleggende temaene som kjønn, seksualitet, identitet, og ensomhet. Frykt for fremmedgjøring, sykdom og død i det samfunnskritiske perspektivet dominerer i disse dager på Munchmuseet i Oslo. Kunstneren Bjarne Melgaards fargebruk kan minne om danske Asker Jorn i Cobra-gruppen, og flere av hans fargerike bilder, som stilles ut i Oslo, har skjedd i et samarbeide med verdenskjente globale kunstnere. Indignasjonen over halshugging, pornografi og etiske problemestillinger berettiger ikke å tilsidesette paragraf hundre i den norske grunnloven, skriver Nordens Nyheter.

Av Nils Petter Tanderø

Er det forskjell ?

Det er store forskjeller mellom Munch og Melgaard . Sistnevnte har en enorm produksjon skulptur, maleri, video og foto i en billedstrøm som er imponerende. Melgaard er nesten mer dominerende, og Edvard Munchs bilder kan virke tafatte og bleke. Melgaards kunstnerskap tar stor plass på Munch-museet. Han spiller på homofili, eksperimentell sex, død og vold, mens Edvard Munch er like opptatt av de samme spørsmålene, men som heterofil. Munch ble slaktet i Berlin, mens Melgaard har møtt motstand i de tidligere utstillingene. Vi synes han er en langt mer interessant kunstner idag enn dengang.

Rå verden også dengang

En sentral sammenstilling, er Munchs «Skrik» tildekket av et bilde av en mann som skriker, signert Melgaard. Munchs verden var råere og mer brutal enn det vi opplever idag. Munch og Melgaard er den første av seks utstillinger der Munch sammenliknes med andre kunstnere. Nestemenn ut er Jasper Johns, Robert Mapplethorpe, Gustav Vigeland, Vincent van Goegh og Asger Jorn. Bare menn er valgt ut i denne omgang. Kvinnene kommer sterkere senere. Det slår en at norske kunstnere som Jørund Seljestad(født på Notodden), og som bodde lenge ved siden av Wildenvey i Stavern, malte med olje på samme måte som Munch,uten å få noe internasjonalt gjennombrudd. Norske siviløkonomer støttet i sin tid Seljestad økonomisk,uten hell. Vi har forsøkt å få Notodden Kommune interessert i Seljestads etterlatte brev og bilder uten hell.

Kritiske kunstnere

Det samfunnsaktuelle, politiske står sentralt i Bjarne Melgaards kunstnerskap. Med referanse til sosiale og politiske problemer,i form av subkulturelle fenomen, har han gjennom sitt kunstnerskap reist en rekke kritiske spørsmål. Hvordan står Munchs kunst står seg i forhold til Melgaard, med hensyn til sosiale og politiske forhold i tiden. Vi mener at Bjarne Melgaards kunst klarer seg godt i et bredere perspektiv.

Etiske hensyn

NrK Dagsnytt atten tar opp spørsmålet om de etiske sider ved Bjarne Melgaards kunst. Man drøfter om barn bør kjenne til at mennesker blir halshugget, at det fins voldtekt og homofili, og at sex er en del av den verden vi lever i, noe som er årsaken til at de selv er til. Vi mener at barn sammen med foreldre eller andre foresatte bør få informasjon om den grusomme verden vi lever i. Vi unngår med letthet problemet ved å sette en aldersgrense på 12 eller 16 år på Munch-museet, dersom et flertall av folket ønsker dette. Bjarne Melgaards kunst bør selvsagt vises frem, en folkeavstemning er ikke aktuelt. Vi er straks over i debatten om grunnlovens paragraf hundre om ytringsfrihet. Bjarne Melgaards rett til å stille ut sine bilder og figurer er soleklar, selv om han møter motstand på samme måte som Edvard Munch møtte motstand på sin internasjonale debututstilling i Berlin. Her møtes de to kunstnerne i en symbiose av genialitet og indignasjon og folkelig smålighet, skriver Nordens Nyheter i en anmeldelse av utstillingen på Munch-museet.