Facebook og Google domineres av mange av de samme institusjonelle eierne, som sitter med over femti prosent av aksjene i de to IT og medieselskapene. CEO Mark Zuckerberg sitter med 28,2 prosent av B-aksjene i Facebook, med en verdi på 24 milliarder dollars. Han har et antall nyrike partnere på eiersiden som Dustin Moskovitz, som har 7,6 prosent i Facebook verdt6,5 milliarder dollars. Googles morselskap Alphabet Inc., domineres av de samme institusjonelle investorene som vi finner påeiersiden i Facebook. Vi finner investeringsselskapeet BlackRock med Norges Bank som storaksjonær og grupper som Vanguard og Fidelity. Nordens Nyheter har studert eierstrukturen i Facebook i denne artikkelen, der den norske staten og NBIM også har et etisk medansvar.

Liten medieerfaring

Mark Zückerberg(27) bærer hovedansvaret for de redaksjonelle feil selskapet har begått i den senere tid. Nest største eier Accels Partners som eier 15 prosent av selskapet, har også et ansvar, sammen med Oljefondet og BlackRock. Fondet eier aksjer for 13,6 milliarder i Facebook( 0,52 prosent-steemmer for 0,15 prosent). NBIM beholdninger i Alphabet Group som eier Google, er på NOK 30,5 milliarder med et eirskap0,65, og stemmer for 0,25 prosent i det amerikanske selskapet. Vi ser i analysen av verdens to største IT og medieselskaper, (oljefondet har også investert 42 milliarder kroner i Apple og eier 0,81 prosent), at Black Rocks selskaper og partnere med dominerende minoritetsinteresser i begge selskaper, og insitusjoner, som tilsammen eier 64 prosent av Facebook. Norges Banks Investment Management har investe 28 milliarder kroner i BlackRock, der Norges Banks Investment Management eier 6 prosent. Black Rock og samarbeide partnere er Facebooks største eiere omkring selskapet Black Rock Fund Advisors.

Gamle kompiser

Mark Zückerbergs tidligere kompis Dustin Moskovitz(27) eier 7,6 prosent med en aksjeverdi på 6,5 milliarder kroner. Digital Sky Tecknologies eier 5,4 prosent med en verdi på 4,6 milliarder kroner. Black Rock Fidelity og Vanguard eier over 15 prosent i Vacebook. Marks kmpis Eduardo Severin eier 4 prosent i Facebook til en vardi av 3,4 milliarder dollars. Sean Parker eier 4 prosent(co-founder) og han er god fo 3,4 milliarder dollars. og er god for 2,2 milliarder dollars. Peter Thiel eier 2,5 prosent. Sheryl Sandberg er god for 1 prosent men hun skal ha kjøpt ytterligere aksjer senere( liste listen overgamle venner i ledelse for etpar år siden):

Mark Zückerberg CEO

Sheryl Sandberg Chief Operating Officer & Director

David M. Wehner Chief Financial Officer

Michael Todd Schroepfer Chief Technology Officer & VP-Engineering

Timothy Campos, MBA Chief Information Officer

Mary Lou Jepsen, PhD Executive Director-Engineering

Marc Lowell Andreessen Independent Director

Peter Thiel Independent Director

Wilmot Hastings Independent Director

Erskine B. Bowles, Independent Director

Her følger listen over de største institusjonelle eierne i Facebook fra 4-Traders:

Fidelity Management & Research Co. 6.28%

The Vanguard Group, Inc. 6.03%

BlackRock Fund Advisors 3.84%

(NBIM eier 6 %)

SSgA Funds Management, Inc. 3.74%

T. Rowe Price Associates, Inc. 3.09%

Jan Koum 1.62%

Capital Research & Management Co. 1.43%

Northern Trust Investments, Inc. 1.13%

Baillie Gifford & Co. 1.07%

Jennison Associates LLC 1.04%

Norges Bank IM 0,52%

Googles eiere

Amerikanerne Larry Page og Sergey Brin grunnla Google i en venns garasjei California, er utviklingen av verdens mest brukte søkemotor og en av de største suksesshistorier i USA historie. Sergey Brin er født i Moskva og hans familie emigrerte til USA i 1979 for å unnslippe jødisk forfølgelse.Med fullført sin doktorgrad i informatikk fra Stanford, møtte han Larry Page, og de utviklet en søkemotor som de kalte Google som et forskningsprosjekt. De to grunnla Google i 1998, med børsnoteringi 2004. Dermed var de begge begge milliardærer. Brin er styreleder i morselskapet Alphabet opprettet i 2015 for å holde selskapsstrukturen intakt. Per desember 2015 har Brin nesten 21 millioner aksjer i selskapet lager en verdi av nesten $ 16milliard og har en formue på $ 37.6 milliarder. Larry Page er co-grunnlegger av Google og administrerende direktør i The Alphabet med 75.000 aksjer og en formue på $ 38.1 milliarder. Tredje største eier David Drummond ble først introdusert til Google i 1998 mens han jobbet som partner i et av landets ledende advokatfirmaer. Gründerne har også andre partnere ogvenner som er blitt aksjonærer i selskapene som John Doerr, partner i Kleiner Perkins Caufield & Byers.

Institusjonelle aksjonærer

USA`s største investeringsselskaper eier er 64% av Googles lager institusjonelt eide. The Vanguard Group og flere andre store fond( se listen nedenfor). Vanguard midler er i topp fem av de største fonds innehavere og eier 5,1 millioner aksjer, sin 500 Index Fund eier 3,3 millioner aksjer. Her ser vi de største institusjonelle eierne, som er til forveksling lik eierstrukturen iFacebook.

Aksjonærer i Google Inc ( Kilde 4-traders)

The Vanguard Group, Inc. 6.20%

Fidelity Management & Research 6.01%

BlackRock Fund Advisors 3.94%

(Norges Bank IM eier 6 %)

SSgA Funds Management, Inc. 3.80%

T. Rowe Price Associates, Inc. 2.75%

Wellington Management Co. LLP 1.56%

Northern Trust Investments, Inc. 1.22%

Capital Research & Management 1.08%

Capital Research & Management 1.07%

Geode Capital Management LLC 0.88%

Norges Bank Investment M. 0,56 %

En fusjonsfundering

Et tettere samarbeid mellom Facebook, Google og Apple, ville neppe la seg gjøre hverken i Europa, USA eller Asia. Men det blir interessant å se neste trekk i spørsmålet om sensur og overvåkning både i positiv og negativ forstand. For det er flere positive ting ved den sensur som Facebook har bedrevet, samtidig som man kjørte i grøfta ved å fjerne bildet av naken pike som fluktet fra krigen i Vietnam. Facebook og Google må åpenbart samarbeide med profesjonelle medieselskaper, der Aftenposten burde være en glimrende start for Mark Zukerberg, skriver Nordens Nyheter i en analyse. Hvem sitter med ansvaret etter Facebooks sensurfadese i Norge?