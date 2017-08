(Stockholm i august) Marie-Louise Ekman (De Geeer Bergenstråhle) er en svensk kunstner som har flytter seg mellom maleri, skulptur, film og teater siden studentrevolusjonen i Lund 1968. I Ekmans bilder vises hverdagens absurde strukturer der folk deler bord med dyr og gamle gubber, omgitt av blomstertapet. Med trehundreogfemti arbeider er dette den største presentasjonen av Marie-Louises kritikerroste arbeider «ever. Filmen «Barnförbjuden» er en herlig komedie med Sverige mest kjente og kjære skuespillere, som er moden for en utstilling på Astrup Fearnley i Oslo neste år, skriver Nordens Nyheter.

Svensk frigjorthet

Marie-Louise Ekman tilhører den generasjonen av svenske kunstnere som dukket opp under den politisketurbulente perioden på 1960-tallet, da Olof Palme dukket opp som statsminister. Populærkultur og spesielt tegneserier fikk en spesiell status for mange svenske kunstnere. Ekman trykket grafikk, sydde fiskeboller i rosa silke, bygget verdener av miniatyr gjenstander og hentet strukturer til sin egen sammensatte verden med figurer som Minnie Mus og Daisy og Pippi i hodedrollene.

Barnas verden

I begynnelsen av 1980 gir Ekman og andre kunstneres uttrykk for å skape verk som likner Picassos kvinnefigurer. I en serie med nye arbeider i utstillingen gjenopptar Ekman egne malerier fra 1970-tallet. Sammen med sine barnebarn som muser, svever hun gjennom kjente bildeverdener. Barna får male over og legge til sine egne bilder.m I Ekman arbeid står historiene i sentrum, skriver Moderna Museet. I serien, hjemme hos en dame fra 1973 speiler hun kvinnens ønskemål. Stripteasen er ikke en seksuelt ladet handling, men en måte å etablere likestilling på

Ekman filmer

Etter åtte spillefilmer og en rekke TV-produksjoner ser Ekman filmen som et viktig uttrykksmiddel. Voksen (1979), Ekman spillefilmdebut, er i stedet en oppsiktsvekkende show med martial musikk og musikalske numre hvor skalaer og betydninger skift og barna stoisk ser de voksne til å gjort manerer. I løpet av september, kan du se mer av Ekman filmer og TV-produksjoner i museet. Programmet er spekket med presentasjoner og diskusjoner. Her kan du lese om filmene som vises. Det er på tide at Marie-Louise Ekman hentes til Oslo og Astrup-Fearnley-museet i Oslo. Hvert år henter Sandefjord kunstforening inn en sommerutstiller. I år er det billedkunstner Håkon Gullvåg fra Trondheim som viser fram sine verk. Utstillingen vises 24.juni og ut sommeren. På åpningsdagen møtte Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle for å kaste glans over åpningen. Nå er det på tide at norske gallerier henter inn nordiske kunstnere til sommerutstillingene, skriver Nordens Nyheter.