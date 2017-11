“Vår verden i det 21. århundre må gå over til lavkarbon energibruk,” sier Takeshi Uchiyamada, styreformann i Toyota Motor Corporation. Han er fungerende formann i det såkalte Hydrogen Council. Han sier til Nordens Nyheter at hydrogen er en uunnværlig ressurs for å oppnå dette skiftet, fordi det kan lagre og transportere elektrisitet fra vind, sol og andre fornybare energikilder.

Løsning før 2030

På etterspørselssiden ser Hydrogen Council potensial for hydrogen til å drive mellom 10-15 millioner biler og 500.000 lastebiler innen 2030. I tillegg er det store brukere i sektorer som industri, oppvarming av bygg, kraftproduksjon og energilagring. Totalt estimerer studien at den årlige etterspørselen etter hydrogen vil tidobles innen 2050, til nesten 80 EJ, og vil utgjøre 18% av totalt energiforbruk i 2-graders scenariet frem mot 2050. I en tid hvor den globale befolkningen er forventet å øke med 2 milliarder mennesker innen 2050 vil hydrogenteknologier ha potensial til å skape muligheter for bærekraftig økonomisk vekst.

Legger frem rapport

«The Hydrogen Council” legger frem en studie som viser at hydrogen vil være en sentral del av det grønne skiftet, skriver Mynewsdesk i en pressemelding. Samtidig som globale ledere samles til COP23 i Bonn, presenterte 18 ledere av selskaper i “Hydrogen Council” den første kvantifiserte og globale visjonen for bruk av hydrogen, utviklet i samarbeid med McKinsey. I tillegg til å være sentralt i det grønne skiftet viser studien at hydrogen har potensial til å skape forretningsmuligheter verdt 2,5 billioner USD, og skape 30 millioner jobber innen 2050.

Syv roller for hydrogen

Hydrogen Council har identifisert syv roller for hydrogen, og derfor oppfordrer vi myndigheter og investorer til å gi det den fremtredende rolle i deres energiplaner. Jo raskere vi får hydrogenøkonomien i gang, jo bedre, og vi er alle engasjert for å gjøre dette til en virkelighet.”

Studien kalt «Hydrogen, Scaling up» tar visjonen for hydrogen til et nytt nivå og legger frem en grundig og kvantifisert plan for å skalere opp utrullingen, for dermed å gi et stort bidrag i det grønne skiftet. Skalert opp kan hydrogen utgjøre nesten en femtedel av det totale energiforbruket rundt 2050. Dette vil redusere det årlige CO2-utslippet med ca. 6 gigatonn sammenlignet med dagens nivå, og vil kunne bidra til ca. 20 prosent av reduksjonen som må til for å begrense global oppvarming til 2 grader.

Tre hundre milliarder

For å oppnå en storskala trengs det store investeringer: omlag 20 til 25 milliarder US$ årlig med en total investering på ca. 280 milliarder US$ frem mot 2030. Med de riktige reguleringene – inkludert langsiktig og stabil koordinering og politikk rundt insentiver – sier rapporten at det vil være mulig å tiltrekke investeringer som er nødvendig for å skalere opp teknologien. I verden investeres det mer enn 1.7 billioner US$ innen energi hvert år, inkludert 650 milliarder US$ i olje og gass, 300 milliarder US$ i fornybar elektrisitet, og mer enn 300 milliarder US$ i bilindustrien.