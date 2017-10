Tyske Lufthansa overtar store deler av det konkursrammede flyselskapet Air Berlin. Det ble kjent etter en avtale mellom partene torsdag ettermiddag. 81 av 130 Air Berlin-fly skal overføres til Lufthansas datterselskap – lavprisselskapet Eurowings – innen nyttår.

– Vi investerer til sammen 1,5 milliarder euro (14 milliarder kroner) i oppbyggingen av Eurowings og det vil gi 3000 nye arbeidsplasser, skriver Lufthansas konsernsjef Carsten Spohr i en pressemelding.

Avtalen forutsetter at EU-kommisjonen godkjenner kjøpet i løpet av høsten. Air Berlin fortsetter også forhandlinger med britiske Easyjet om kjøp av resten av denne virksomheten, skriver Die Welt Online. Air Berlin har en rekke attaktive mellomruter i Europa, som flygninger fra Skandinavia til Tyskland og videre til f.eks Napoli i Italia.

Målt i antal flyvninger er Lufthansa Europas største ruteflyselskap med over 419.000 avganger ifølge Ritzau Finans. deretter kom Air France, British Airways og SAS ifølge Flightstats.com, som hver dag henter inn data om 150.000 flygninger verden over. Etter Lufthansa kommer KLM/Air France med 336.000 flyvninger, fulgt av British Airways med 250.000. SAS har deretter 239.000 flyvninger, Ryanair 210.000, og Air Berlin 195.000 mens Turkish Airlines har 194.000. Dermed øker Lufthansa til over 500.000 flygninger, skriver Nordic News.