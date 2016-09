SAS gikk med milliardoverskudd i tredje kvartal viser resultatene for tredje kvartal 2015/16. Justert for en svensk streik i juni i var resultatet drøyt 140 millioner bedre enn samme periode ifjor, noe som hovedsakelig skyldes økte inntekter som følge av at flere reisende velger SAS. Lav oljepris påvirker resultatet der SAS hadde negative valutaeffekter og høyere tekniske kostnader, skriver konsernsjef Rickard Gustafson i en pressemelding på Sasgroup.net..

Beinhard konkurranse

SAS-sjefen skriver videre at konkurransesituasjonen fortsatt er tøff og at det har ført til fortsatt yield-press(falt 7 prosent i august i år), samtidig som usikkerheten i omverdenen øker. Det forekommer også et finansieringsbehov for fly og låneforfall for flyselskapet. SAS understreker viktigheten av fortsatt å effektivisere virksomheten, styrke den finansielle stillingen og drar større nytte av SAS kundeinvesteringer. SAS resultat før skatt i kvartalet var ventet til 1.051 millioner svenske kroner. Også i fjorårsperioden fikk SAS et resultat før skatt over milliarden. Dette kvartalet omfatter månedene mai, juni og juli, som tradisjonelt sett er de sterkeste hos flyselskapet som følge av stor sommertrafikk.SAS’ regnskapsår løper fra 1. november til 31. oktober

Gode trafikktall

SAS-gruppens passasjertrafikk (RPK) økte 12 prosent i august 2016, sammenlignet med samme måned året før, ifølge en melding fra SAS torsdag.Kapasiteten til SAS’ regulære trafikk, målt i ASK (antall setekilometer), var opp 12 prosent i perioden, sammenlignet med samme måned året før.SAS-gruppens samlede passasjertrafikk var opp 4 prosent i perioden, sammenlignet med samme måned året før, skriver SAS i en pressemelding.