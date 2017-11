Stine Trygg-Hauger blir ny administrerende direktør for Clas Ohlson Norge, og tar over etter Geir Hoff som har gått over i stillingen som Director of New Markets and Expansion, for Clas Ohlson Group.Stine har siden september fungert som konstituert landssjef og kommer fra stillingen kommunikasjons- og markedssjef i Clas Ohlson Norge. Stine har jobbet 8 år i selskapet og hatt hele sin karriere i retail, fra hun startet å jobbe i butikk som 15-åring.

-Norge er et viktig marked for Clas Ohlson, og vi er veldig glade for at Stine har akseptert tilbudet om å lede virksomheten her på permanent basis. Stine bidrar med et fantastisk engasjement og stor kompetanse innen detaljhandel og kundemøte, både i Clas Ohlson Norge, så vel som i konsernets ledergruppe, sier VD og konserndirektør Lotta Lyrå i Clas Ohlson. Stine går snart ut i svangerskapspermisjon, og arbeidet med å få på plass vikar er i gang.

Møter kundenes behov

-Detaljhandelen er i endring og retail har aldri vært mer spennende. Kundens behov og ønsker er i rask endring. Clas Ohlson feirer solide 100 år i 2018 og det sier mye om vårt omdømme og posisjon i folks hjem og liv. Jeg gleder meg til å være med på å løse norske kunders praktiske problemer de neste 100 årene også!

Hva er dine planer for Clas Ohlson?

-Vårt oppdrag er å løse folks problemer i hverdagen og det betyr at det vi tilbyr kundenhele tiden må utvikles og forbedres for å innfri forventningene. Det handler om å forstå kundereisen, kundens behov og sørge for et best mulig kundemøte, i alle kanaler. Jeg tror tilgjengelighet og gode kundeopplevelser blir ekstra viktig i tiden fremover, sier hun ifølge Mynewsdesk.

Kraftig nordisk vekst

Clas Ohlson er en internasjonal retailkjede i kraftig vekst. Selskapet har ca. 4700 ansatte fordelt på hovedkontor og over 200 butikker i Sverige, Norge, Finland, Storbritannia,Tyskland, Kina og Dubai. Vi er opptatt av å tilby våre kunder en sømløs og inspirerende handel på tvers av kanaler. I tillegg til over 80 butikker i Norge har Clas Ohlson alle sine ca. 15.000 dingser tilgjengelig i vår moderne nettbutikk. Firmaet ble grunnlagt av den svenske gründeren Clas Ohlson allerede i 1918. Vår grunnlegger hadde en egen evne til å komme opp med smarte dingser og løsninger som raskt ble populære. Selv om vi i dag er en moderne retailer, er vår grunnleggers syn på forretningsvirksomhet og lidenskap for smarte dingser en viktig del av vårt DNA og vår forretningsidé. Vi brenner for å hjelpe og inspirere våre kunder til å forenkle sin hverdag. Dette gjør vi gjennom å tilby smarte produkter og løsninger til Clas Ohlson-priser. I tillegg har vi stort fokus på medarbeidertilfredshet og sosialt ansvar gjennom vårt CSR-arbeid

Clas Ohlson Norge nøkkeltall:

Mill. kr2016/20172015/2016

Driftsinntekter3.050,82.897,7

Driftsresultat128,2121,9

Resultat før skatt136,0123,8

Årsresultat156,690,0

Antall ansatte: ca.1700

Butikker i Norge:86