(AP, Newport) President Donald Trump krever at Kongressen setter i gang granskning av om president Barack Obama forsøkte å avlytte Trumps valgkampanje.President Barack Obamas regjering og USAs etterretningstjenester gikk før valget ut og advarte om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i USA gjennom hacking og andre metoder. Det hvite hus skriver i en pressemelding at «en potensielt politisk motiverte avlytting vil være svært alvorlig, selvom det til nå ikke er funnet konkrete bevis, skriver Wall Street Journal.

Mulig «Trumpgate»

Beslutningen om etterforskningen kommer etter at Trump hevder at Obama hadde avlyttet telefonen hans. NTB skriver noen har avlyttet presidentens kommunikasjon i Trump Tower rett før valgseieren funnet. Dette er McCarthyism!». Tidligere president Barrack Obama avviser påstandene fullstendig, ifølge NTB. Dermed gjenstår det å se om det blir noen etterforskning av en mulig «Trumpgate».

– En grunnleggende regel for Obamas administrasjon var at ingen i Det hvite hus noen gang skulle blande seg inn i uavhengige undersøkelser i regi av Justisdepartementet. Som en del av denne praksisen ga hverken president Obama eller noen andre i Det hvite hus ordre om å overvåke amerikanske statsborgere. Påstander om det motsatte er rett og slett usanne, uttalte Ken Lewis fra Obamas kontor, ifølge The Wall Street Journal.

Utsetter avtale

President Donald Trump talte nylig(se bildet) til Navy-personell ombord atomhangarskipet Gerald R. Ford på Newport News Shipbuilding i Newport News, Va. Her ble han møtt med en ny bølge av spørsmål om hans bånd til Russland, Trump sa ifølge Associated Press at han utsetter å følge opp en avtale med Moskva om å bekjempe den islamske staten og han utsetter andre nasjonale sikkerhetsspørsmål på midlertidig basis, ifølge administrasjonen tjenestemenn og en vestlig diplomat.

Påstand om innblanding

Ifølge diplomater og andre tjenestemenn, henviser Trump og hans medhjelpere til det som kalles «Moskvas siste provokasjoner». Ifølge Wall Street Journal vil presidenten gjøre en ny midlertidig vurdering av sin utenrikspolitikk i forhold til Russland, med økende politisk risiko , etter påstanden om tette forbindelser med Russland, så lenge FBI gransker forbindelsene til Moskva og Kongressens påstand om russisk innblanding før presidentvalget i 2016..

Måtte gå av

Striden har allerede ført til at Trump nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, som villedet tjenestemenn om sin kontakt med den russiske ambassadøren har trukket seg.Trump nye skepsis om megling en avtale med Moskva antyder hans rådgivere en tøffere holdning til Russland, han nevner forsvarsminister Jim Mattis og ny nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. I løpet av sitt første møte med ansatte i National Security Counci, beskriver l McMaster Russland – samt Kina – som land som ønsker å endre dagens verdensorden, ifølge en tjenestemann i administrasjonen som deltok på møtet i Newport, ifølge Associated Press.