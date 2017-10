Statoil og Aker BP har kommet best ut av prisrally på plattformer i Asia. En Ny rapport fra Rystad Energy om plattformbygging i Norge versus Asia foreligger idag. Den viser at sluttregningen ligger 75% høyere for plattformer fra asiatiske verft sammenlignet med norske verft. Fra 2009 til 2013 tildelte oljeselskaper i Norge 11 plattformkontrakter. Fire gikk til norske verft og syv til verft i Sør Korea og Singapore. Begrunnelsen for tildeling til asiatiske verft var at kontraktsprisen var 25% lavere. Rystad Energy har i dag ferdigstilt en ny rapport som gjennomgår hva som faktisk har skjedd siden tildelingene.

-Det har blitt en kostbar affære for oljeselskapene å lære opp asiatiske verft til å levere det som kreves for norsk sokkel», sier Magnus Kjemphol Lohne, en av forfatterne bak rapporten.Prosjektene som er analysert fra asiatiske verft inkluderer Gina Krog, Valemon, Knarr, Goliat, Ivar Aasen, Martin Linge og Aasta Hansteen, mens prosjektene fra norske verft inkluderer Edvard Grieg, Eldfisk 2, Gudrun og Ekofisk Sør.De to norske operatørene Statoil og AkerBP har langt bedre resultater enn de tre utenlandske operatørene Total, ENI og BG (nå Shell) når det gjelder bygging i Asia. Les mer om dette senere i artikkelen.

Konklusjonen er at sluttregningen fra asiatiske verft i snitt ble 75 prosent høyere enn fra norske verft. Av dette utgjør 22% kostnadsoverskridelser, 42% verditap knyttet til forsinkelser og lengre gjennomføringstid, og 11% verditap som følge av produksjonsavbrudd relatert til kvalitetsproblemer på plattformdekket. De totale merkostnadene for operatør og samfunn som følge av kostnadsoverskridelser, forsinkelser og lengre gjennomføringstid for asiatiske prosjekter er estimert til 70 milliarder kroner.

Pris på indrefileten

«Totalprisen per kg plattform har tradisjonelt vært som prisen på indrefilet. For norske verft ble sluttprisen 421 kroner per kg, mens asiatiske verft leverte til 509 kroner per kg. I tillegg kommer verditapet knyttet lengre gjennomføringstid, forsinkelser og kvalitetsproblemer etter oppstart som samlet gir en estimert merkostnad på 223 kroner per kg plattformdekk. Sluttregningen ble altså 75% høyere for plattformer fra Asia sammenlignet med tilsvarende leveranser fra Norge.» Rapporten er basert på tallene fra nasjonalbudsjettene 2010-2018 for utbyggingene som helhet. Rystad Energy har tatt ut kostnadene og overskridelsene knyttet til boring og brønn, subsea, understell og endring i design/scope, og fokusert på kostnadene knyttet til plattformdekket.

Brukte Kortere tid

Norske verft brukte 41,7 måneder fra PUD til oppstart mens asiatiske verft brukte 58.4 måneder, altså var det i snitt 40% lengre gjennomføringstid for asiatiske prosjekter. Dette tilsvarer et nåverditap på 21 milliarder kroner, eller 178 kroner per kg plattformdekk. Asiatiske verft tilbød i utgangspunktet bygging til 285 kroner per kg. Sluttregningen ble 79% over kontraktsverdien. Av dette var 35 kroner knyttet til ekstra oppfølging og 189 kroner til rene kostnadsoverskridelser. Norske verft tilbød 385 kroner per kg, mens sluttregningen kom på 421 kroner per kg, altså 9 prosent over kontraktsverdien. Av dette var 10 kroner knyttet til oppfølging og 26 kroner til kostnadsoverskridelser.

Bra for Aker og Statoil

Etter oppstart har flere plattformer hatt driftsavbrudd som følge av kvalitetsfeil relatert til plattformdekket. Frem til i dag har de asiatiskbygde plattformene hatt 13% lavere oppetid basert på hendelser av relevans for plattformdekkene. Dette tilsvarer et verditap på 46 kroner per kg. Det er imidlertid ikke et helsvart bilde når det gjelder asiatiske verft. De to norske operatørene Statoil og AkerBP har langt bedre resultater enn de tre utenlandske operatørene Total, ENI og BG (nå Shell) når det gjelder bygging i Asia. For Statoil og AkerBP har de samlede overskridelsene vært på 36% for plattformer fra asiatiske verft, mens BG (Shell), Total og ENI har hatt 147% i overskridelser. Tilsvarende var den totale tidsbruken for asiabygde plattformer på hhv. 53 måneder og 65 måneder for de to operatørgruppene. Dersom man inkluderer alle kostnader og verditap som følge av utsatt produksjon er sluttregningen for de asiabygde plattformene til Statoil og AkerBP på minst 510 kroner per kg, noe som er 21% høyere enn prisen for norskbygde plattformer. Når det gjelder HMS har de asiatiske verftene dessverre en langt dårligere statistikk enn de norske,

med flere svært alvorlige hendelser historisk, skriver Rystad Energy.