USA selger trettiseks jagerfly av typen F-15 til Qatar. US Department of Defense, Pentagon, har inngått en avtale med Qatar for salg av jagerfly F-15 for de tolv milliarder dollar, tilsvarende 105 milliarder melder AFP. Det er ikke klart hvor mange F-15 Qatar kjøper for nevnte beløp, men ifølge Bloomberg , bør det gå litt under 40 jagerfly til denne prisen stykker. Amerikanske salg til Qatar skjer i en tid da sistnevnte landet isolert fra flere land i regionen, inkludert USAs allierte Saudi-Arabia. Bakgrunnen er beskyldninger om støtte til terroristgrupper og president Donald Trump har signalisert sin støtte til Saudi-ledede utkast. Qatar er det landet med den største amerikanske militærbase i Midtøsten.

Kjøper av Boeing

Markedet merker seg en tendens til at kjøper holder seg unna Lockheedd Martin som produsererer F-35, som bare blir dyrere. McDonnell Douglas (nå Boeing) F-15E Strike Eagle er en amerikansk all-weather multirole strikefighter vledet fra McDonnell Douglas F-15 Eagle. F-15E ble designet på 1980-tallet for langdistanse, høyhastighets interdiction uten å stole på eskorte eller elektronisk krigsfartøy. United States Air Force (USAF) F- 15E Strike Eagles kan skille seg fra andre amerikanske Eagle-varianter ved mørkere flykamouflering og konformelle drivstofftanker montert langs motorinntak ramper. Strike Eagle er utplassert for militære operasjoner i blant annet i Irak, Afghanistan, Syria og Libya. Under disse operasjonene har F-15E gjennomført angrep mot høyverdige mål, bekjempet luftpatruljer og gitt nært støtte til koalisjonstropper. Det har også blitt eksportert til flere land. Boeing F-15 Eagle vara opprinnelig et amerikansk jagerfly som er konstruert utelukkende for luftherredømme. Det ble bygget av Boeing (tidligere McDonnell Douglas), fløy første gang i 1972, og kom i tjeneste for US Air Force fra 1976. Flyet benyttes av USA, Israel,Saudi-Arabia, Japan, Sør-Korea og vil tas i bruk av Singapore. NASA (F-15A/B), skriver Nordens Nyheter.

Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain brøt mandag i forrige uke de diplomatiske forbindelsene med nabolandet Qatar. Egypt og flere andre muslimske land har fulgt etter. Den offisielle grunnen er Qatars «støtte til terror», men kommentatorer er enig om at det er Qatars mer vennligsinnede syn på Iran, og det som ses på som støtte til Det muslimske brorskap og Hamas, som ligger bak, ifølge Aftenposten.