Larvik-selskapet ABAX selgesetter det Nordens Nyheter erfarer for for to milliarder. Gründerne får et sted mellom 50 og 75 millioner kroner hver når Abax nå selges til saudi-arabiske Investcorp. Bjørn Erik Brandsæther Helgeland ,Petter Quinsgaard, Håkon Grønn-Weiss og Jan Tore Solli Berg er ifølge Østlandsposten fire av gründerne. Bjørn Erik Brandsæther Helgeland sier til Østlandsposten at selskapet nå skal bli verdens største telematikkselskap. Dette er ikke første gangen arabisk oljekapital kjøpeer opp selskaper i Europa.

Kjøper IT-selskaper

Ownership Holdings Limited (‘OHL’), et selskap i Caymanøyene, har kontroll over 65,6% av Investcorp Banks ordinære aksjer direkte og gjennom C.P. Holdings Limited (‘CPHL’), et firma på Caymanøyene. CPHL er flertid eid av OHL, som i sin tur er flertid eid av SIPCO. Strategiske aksjonærer eier balansen mellom CPHL og OHL. SIPCO eier også 1,4% av Investcorp Banks ordinære aksjer direkte. I 2012 kjøpte det norske investeringsfondet Norinvestor ABAX for 400 millioner kroner. Oljefondet kjøpe for noen år siden aksjer for 17 milliarder kroner i den tyske bilprodusenten Daimler AG, og eier idag 2,43 prosent i Daimler som produserer Mercedes. Kuweit Invest, en av de andre emiratene er største aksjonær med 6,9 %. Oljefondet og dets amerikanske partnere har tilsammen 12 prosent i Daimler.

Får millioner

De norske Abax-gründerne får mellom 50 og 75 millioner kroner hver når Abax nå selges til Investcorp. Med ulike eierandeler får Bjørn Erik Brandsæther Helgeland, Petter Quinsgaard, Håkon Grønn-Weiss og Jan Tore Solli Berg ulike beløp. Roy Hogstad, som også er en av gründerne, var ikke tilstede under intervjuet.Selges for milliarder:Abax-gründerne får et sted mellom 50 og 75 millioner kroner hver når Abax nå selges til Investcorp. Investcorp har investeringer på 20 milliarder dollars verdens over, med hovedkvarter i london. Selskapet ble stiftet i Bahrein i 1982.Nå blir de fem gründerne mangemillionærer – og 116 ABAX-ansatte stikker av med store gevinster.

Noen endringer blir det likevel. For mens Quinsgaard, Brandsæther Helgeland og Grønn-Weiss skal fortsette jobben med å gjøre ABAX verdensledende, sier Roy Hogstad og Jan Tore Solli Berg nå farvel til firmaet de har vært med å bygge opp.

– Det har vært et hardkjør i 10 år på rad, og jeg har gitt 110 prosent hele veien. Nå har jeg lyst til å bruke tid på nye prosjekter. Men det har vært en fantastisk reise, og jeg kommer selvfølgelig til å savne denne gjengen her, og hele ABAX, sier Solli Berg.

Kuweitisk eierskap

Den tyske bilprodusenten Daimler, som eier Mercedes, får ny hovedaksjonær. Emiratet er dermed ny hovedeier i Daimler, med et innskudd på nærmere 17 milliarder kroner.Mercedes-eieren er i stand til å tiltrekke seg nye investorer. Den nye arabiske hovedaksjonæren er selskapet Aabar, som er eid av et av de sju arabiske emiratene, Abu Dhabi.