Den norske og svenske staten starter salget av opp mot 19 millioner aksjer i flyselskapet SAS, tilsvarende 5,8 prosent av de utestående aksjene i selskapet.Det er det norske Nærings- og fiskeridepartementet som skal stå for salget på vegne av den norske og svenske staten, opplyser Sveriges regjering i en pressemelding onsdag kveld. Oljefondet eier aksjer for 97 millioner i SAS som tilsvarer 0,63 prosent. Dermed kan oljefondet kjøpe de svenske statsaksjene i SAS AB, men ikke de norske.

Wallenberg størst

Eierskapet i SAS er fordelt mellom de skandinaviske statene og private aktører. Det kommende salget retter seg mot institusjonelle investorer og gjennomføres gjennom en såkalt akselerert auksjon.Regjeringene i Norge og Sverige ønsker nå å selge seg helt ut av SAS AB i forbindelse med industriell løsning». Sverige eier i dag 21,4 prosent, mens Danmark og Norge eier 14,3 prosent hver. Wallenberg-gruppen er største private eier i SAS AB.

– Vi har ingen kommentar til denne pressemeldingen nå, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet til NTB. Kommunikasjonssjef Trond Sevand i Oljefondet( NBIM) ønsker ikke å kommentere enkeltaksjer overfor Nordens Nyheter. Men han sier at fondet bare kjøper akser i selskaper utenfor Norge.

Har villet selge

Den norske regjeringen bekreftet imidlertid salgsplanene i en pressemelding kort tid etter Sveriges regjering onsdag kveld. Regjeringen har siden 2011 hatt fullmakt fra Stortinget til å selge seg ut av SAS, men verken næringsminister Monica Mæland (H) eller hennes forgjenger Trond Giske (Ap) har så langt benyttet seg av fullmakten. Eksperter sier til Nordens Nyheter at det ville være lite sannsynlig at oljefondet med det norske Finansdepartementet i ryggen kjøper svenske statsaksjer i SAS AB.

– Utgangspunktet er at vi ikke har hastverk med å selge SAS. Vi skal gjøre ting fordi det er riktig, på vegne av fellesskapet. Det handler om rett pris til rett tidspunkt. Men skjer det noe som er riktig for oss og selskapet, så gjør vi det, sa Mæland til NTB i juli.

– Jeg opplever at det er en tverrpolitisk enighet om at det ikke finnes argumenter for at staten skal eie aksjer i et flyselskap, sa Mæland i det samme intervjuet.Samtidig sa næringsministerens svenske sosialdemokratiske kollega Michael Damberg følgende:

– Den svenske staten er ikke en langsiktig eier i SAS, og vi har tillatelse fra Riksdagen til å selge deler eller hele porteføljen. Men vi har ikke fått noen seriøse tilbud på bordet. Det er ikke et aktuelt spørsmål nå. Skulle det dukke opp noe, får vi vurdere.

Danskene venter

Den danske regjeringen har tidligere sagt seg rede til å selge sine SAS-aksjer, men finansminister Claus Hjort Fredriksen sa i sommer i en kommentar til de skandinaviske nyhetsbyråene at han avventer en gjennomgang av statlig eierskap før han forholder seg aktivt til eierskapet i SAS.Ifølge Sveriges regjering dreier det seg om såkalte stamaksjer, eller ordinære aksjer som ofte omtales som A-aksjer.De minste ordrene og tildelinger er besluttet å være et antall aksjer som tilsvarer 100.000 svenske kroner.Salget starter opp umiddelbart etter at pressemeldingen ble publisert onsdag kveld, heter det i en pressemelding. Prissettingen og tildelingen i salget kommer til å skje i svenske kroner og levering av aksjer registrert i det svenske Euroclear-systemet ventes å finne sted mandag 17. oktober, skriver Aftenposten.

Ikke statlig eierskap

Både den norske og svenske staten vurder at SAS på lang sikt vil tjene på en endret eierskapsstruktur som vil medføre et redusert statlig eierskap. De to landenes regjeringene opplyser at transaksjonen er et første skritt på veien i en gradvis og ansvarlig avhendelse av den svenske og norske statens eierskap i flyselskapet. Oljefondet regnes imidlertid ikke som «statlig eierskap» i tradisjonell forstand, skriver Nordens Nyheter.