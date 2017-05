Milliardæren Cristina Stenbeck (36) solgte den norske delen av telekonsernet Tele 2 som hennes far Jan Stenbeck grunnla i 1993. Av gevinsten på 2 milliarder svenske kroner, fikk hun minst 100 millioner ifølge E 24.Det svenske telekonsernet Tele2 solgte sin norske virksomhet til TeliaSonera, som fra før eier blant annet Netcom.Tele2 var i sin helhet eid av Investment AB Kinnevik («Kinnevik»), som ble stiftet i 1936 av de tre vennene Robert von Horn, Wilhelm Klingspor och Hugo Stenbeck (Cristinas farfar). En etterkommer av ilhelm Klingspor sitter i dagens styre, skriver Nordens Nyheter.

Høyre utbytte

Kinnevik er ventet å øke det utbytte per aksje til SEK 7:95 per aksje fra fjorårets SEK 7,75. Det fremgår av en undersøkelse utført av SME Direkt fra fem analytikere.Den laveste anslaget blant analytikere er 07:50 og det høyeste SEK 8,50. Kinnevik utbyttepolitikk er å «betale en årlig utbytte øker i tråd med mottatt utbytte fra porteføljeselskaper og kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter. Kinnevik satser alt mer på e-handel i Europa. Zalando tilbyr klær, sko og tilbehør for kvinner, menn og barn, og har mer enn 1500 globale og lokale merkevarer, inkludert egne merkevarer. Zalando er aktive påm 15 europeiske markeder, skreddersydd for kundepreferanser i hvert land. Her er tallene for første kvartal 2017. Kinneviks eierandel er 32 %

omsetningen er på SEK 28,3 , resultat 9,71 mrd Q1 2017

Leter etter konsernsjef

På generalforsamlingen 8. mai i 2017 sa styreleder Tom Boardman at man nå leter etter en konsernsjef i Kinnevik. Det har man gjort i nesten ett år. Men Joakim Andersson(43) har ledet Kinnevik AB på en utmerket måte som stedfortredende konsernsjef. Generalforsamlingen 2016 besluttet å gjenvelge styremedlemmer Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, John Shakeshaft og Cristina Stenbeck, og å velge Lothar Lanz og Mario Queiroz som nye styremedlemmer.Generalforsamlingen valgte videre

Har fortsatt flertall

I dag er Kinnevik notert på børsen i Stockholm, og etterkommere av de tre grunnleggerne har fortsatt flertall på generalforsamlingene.Målt etter aksjer som gir stemmerett, er største eier den luxembourgske stiftelsen Verdere S.à.r.l (44,8 prosent). Stiftelsen eies av søskenparet Cristina og Max Stenbeck. Som nummer to på listen kommer familien Klingspor (10,5 prosent), en gammel slekt med grever og adelige i slektstreet. Deretter følger et par investeringsbanker, før familien von Horn dukker opp på femteplass (3,3 prosent).Målt etter kapital, eier søsknene Stenbeck 10,6 prosent, Klingspor-familien 3,2 prosent og von Horn 0,9 prosent. Det norske oljefondet og dets samarbeidspartner Black Rock med samarbeidende selskaper har 8 prosent av aksjene i Kinnevik AB, ifølge Nordens Nyheters beregninger basert på data fra 4-traders.com..

Ägarstruktur 30. mai 2014

Aktieägare KINV A KINV B Röster (%) Kapital (%)

Verdere S.à r.l 28 291 001 – 43,8 10,3

Klingspor Family 7 055 545 2 420 086 11,3 3,4

von Horn Family 2 107 580 354 296 3,3 0,9

Baillie Gifford – 15 136 371 2,3 5,5

Alecta 762 500 7 088 000 2,3 2,8

Swedbank Robur – 10 804 266 1,7 3,9

AMF – 8 110 262 1,3 2,9

Nordea – 7 810 026 1,2 2,8

Thornburg 777 837 – 1,2 0,3

Morgan Stanley 762 066 376 1,2 0,3

Gabelli/GAMCO 565 900 541 000 1,0 0,4

Skagen – 5 007 146 0,8 1,8

BlackRock – 4 789 258 0,7 1,7

Vanguard – 4 436 354 0,7 1,6

Norges Bank IM 1,4

Coronation 246 244 1 770 226 0,7 0,7

Norges Bank og Black Rock med samarbeidspartnere kontrollererer 8,2 prosent av Kinnevik ifølge Nordens Nyheters beregninger.

