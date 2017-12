Eier og styreleder Lars Larsen i Jysk sier seg godt fornøyd med resultatene i selskapet. Jysk Group, der består av Jysk Nordic, Jysk Franchise og Dänisches Bettenlager, har over 2.300 butikker fordelt på 41 land og har idag mer enn 20.000 medarbeidere.

– Målet har alltid vært at at Jysk skal være en lønnsom virksomhet. De gode resultatene viser at vi er inne i en ny epoke i Jysk Group. Vi skal åpne masser av Jysk-butikker i hele verden, siger Lars Larsen til Nordens Nyheter.

Går bedre i Norge

JYSK Norge leverer et rekordresultat for finansåret 2016/2017 med en omsetning på hele 1.793.000.000 NOK og et overskudd på 146 millioner kroner. Et stadig økende antall kunder i Norge velger den skandinaviske stilen ved kjøp av produkter i kategoriene “sleeping and living”.

Dette er en av de viktige årsakene til at JYSK Norge offentliggjør det beste resultatet noensinne, med en omsetning på 1,793 mrd. NOK og en EBIT på 146 millioner kroner. Dette er en vekst på henholdsvis 5,7% og 11,8%, sammenlignet med foregående år.

-Det fantastiske resultatet til JYSK Norge tilskriver jeg menneskene i den Norske organisasjonen. Kunnskapsrike og dyktige medarbeidere i butikkene har gjort resultatet mulig og organisasjonen vokser med stadig nye butikker. JYSK Norge har blitt en organisasjon hvor man kan vokse og utvikle seg. Dette fordi vi anser at organisasjonsutvikling og utvikling av medarbeidere går hånd i hånd” sier Martina Pohjanen, Country Manager JYSK Norge.

-Spesielt i kategoriene madrasser, dyner/puter og hagemøbler ser vi eventyrlig vekst i det nylig avsluttede regnskapsåret. En effektiv organisasjon som i dag teller over 2500 butikker og med en tilstedeværelse i 49 land kan gjøre innkjøp bedre enn en lokal aktør – det er disse stordriftsfordelene vi nå kan høste frukter av. Store innkjøp gir jo som kjent de beste prisene; og disse kan vi, gjennom systemdriftsmodellen til JYSK videreføre direkte til kundene. Ingen annen aktør i markedet har tilsvarende mulighet, sier Pohjanen videre.

Får del av overskuddet

Også de ansatte i JYSK Norge får ta del av overskuddet; Nylig annonserte Martina Pohjanen at 8 millioner kroner utbetales i inneværende år som bonus til de butikkansatte i den norske virksomheten, dette tilsvarer nesten 5,5% av det totale overskuddet i foretaket.

”Stadig flere kunder velger JYSK, noe vi ser i økt kundetrafikk i alle våre 91 butikker. Med flere kunder blir det mer å gjøre på hver ansatt og dette belønner vi med totalt 8 millioner utbetalte bonuskroner. I lys av den ekstraordinære innsatsen hos butikkene våre er det en stor ære å kunne dele ut en betydelig andel av det totale overskuddet tilbake til de ansatte i virksomheten”, sier Martina Pohjanen avslutningsvis.

Den første JYSK butikken i Norge åpnet i 1988 og JYSK Norge teller i dag 91 butikker med nesten 1000 ansatte.

Det fantastiske resultatet fra JYSK Norge inngår i den multinasjonale suksesshistorien til JYSK Group. Totalt leverte JYSK en omsetning på 3,357 mrd. EUR og en EBIT på 444 millioner EUR.

Her er JYSKs resultatene for 2016/2017

Omsetning: 1793 millioner

Omsetningsøkning fra regnskapsåret 2015/2016: 5,7%

EBIT: 146 millioner kroner

Ebit-økning fra regnskapsåret 2015/2016: 11,8%

Om JYSK Norge

JYSK åpnet den første butikken i Norge i 1988 I løpet av regnskapsåret 2016/2017, har JYSK åpnet 7 nye butikker i Norge JYSK Norge teller i dag 91 butikker og har nesten 1000 ansatte, sier Martina Pohjanen, Country Manager JYSK Norge, e-post: mhan@JYSK.com