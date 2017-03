Nordic News er en uavhengig liten journalisteid avis som ble født i 1989, som i snart tretti år arbeidet i en fri norsk presse. Først med papiraviser(prøveprosjekt for Schibsted Trykk A/S), deretter på en elektroniske plattform. «Dagens nyheter» på papir er blitt til «gårsdagens nyheter» etter IT-revlusjonen. Denne angsten ligger bak påstanden om at norsk og presse infiseres falske nyheter. Påstanden faller på sin urimelighet fordi Grunnlovens paragraf hundre garanterer fri presse og ytringsfrihet. Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari fra Frp. ser bort fra ytringsfrihetens ukrenkelighet når han skriver «Tilgi dem ikke(les:journalistene) for de vet hva de gjør», på Aftenpostens debattsider forrige uke. Statsminister Erna Solberg bør sende ham og justisminister Per Willy Amundsen(Frp)på «Møt pressen kurs» snarest, skriver Nordens Nyheter i en helgekommentar.

Hvem skal styre media ?

Tyske myndigheter har foreslått å straffe Facebook dersom falske nyheter ikke fjernes innen tjuefire timer. Hvem skal bestemme hva som er falske nyheter? Aftenposten skriver om en gruppe europeiske aviser som skal samarbeide om å få stoppet «falske nyheter». Sjefredaktør Espen Egil hansen gjorde en fin jobb da han fikk stoppet Facebook som gatekeeper for et bilde fra Vietnam-krigen. Vi ønsker heller ikke en situasjon der flernasjonale selskaper som Facebook og Alphabet(Google) skal bestemme hva som er riktige nyheter i de nordiske landene. Hvem andre enn våre egne journalister og redaktører skal bestemme dette ? Knut Olav Åmås i Fritt ord(tidl.debattred. i Aftenposten) tar også grundig feil i en artikkel i Aftenposten, der han spidder ordet «News» på Pinocciis nese søndag 12. februar 2017. Han skriver om konspirsjonsteorier, propaganda, rykter, rene, enkel usannheter osv. Han mener at feilaktiv virkelighetssyn er årsaken til de falske nyhetene. Han konkluderer med at Norge ser helt annerledes ut fra Andøya enn fra Snarøya. Her tar han grundig feil. Den nye dataverden av nyheter gjør slik at det er mulig å lage like gode nyheter fra Andøya som Snarøya. Her er grundig analyse nøkelen til mer kunnskap på ulike områder. Hvem skal styre media i fremtiden ? De som har erfaring og kompetanse, og som har arbeidet mer enn tretti år i mediebransjen.

Selvkritikk i media

Pressefriheten er selvsagt begrensen av lov om strafferett og injurielovgivningen og slik skal det være. Folk i offentlighet må tåle mer enn privatpersoner. Kongen og rejgeringen må tåle mer kritikk enn privatpersoner. Det offentlige må tåle at pressen går etter dem i sømmene. Vi måselvsagt skille på journalistikk og reklame i medeiee og markere dette skillet godt. Noen fare for at russiske Sputnik-nyheter(Sputniknews.com) skal infisere nordiske nyheter foreligger ikke. Vi som er i bransjen følger hele tiden godt noe med til at slike fenomer ikke får gjennomslag. Men Grunnlovens paragraf hundre om full ytringsfrihet må være grunnlaget for fremtidig norsk presse- og ytringsfrihet. Jeg har selv lang erfaring fra undervisning i faget medier og kommunikasjon, som har mistet status i videregående skole, i kjølvannet av mediekrisen. Dette faget bør igjen få status i skolen tross den økonomiske krisen i mediebransjen.

Nei til falske nyheter

Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet Svd.se, eid av Schibsted, ville aldri presentere falske nyheter med hensikt i sine aviser, trykte eller digitale, noe som raskt ville bli avslørt, takket være erfaring,og journalistisk kompetanse i redaksjonene. Slik er det i NrK, SVT, DR, YLE og i Nordens Nyheter, en liten uavhengig avis basert på medarbeidere med erfaring fra Schibsted/Aftenposten, Dagbladet/Dagens Næringsliv og NrK. Vi er mer bekymret for at en endret konkurranse i mediebransjen kan friste kolleger til å fabrikere negative omtale om konkurrenter. Denne type falske nyheter utgjør en større fare enn faren for falske nyheter som en del av debatten om politikk og næringsliv. Her vil grundig og god journalistikk og analyse stoppe alt som smaker av falske nyheter, skriver Nordens Nyheter i en politisk kommentar i mars 2017.