Hvordan er forfatteren Haruki Murqakami og billedkunstneren Takashi Murakami i slekt? Nordens Nyheter skriver at de to verdensberømte japanske kunstnerene ikke er i slekt i det hele tatt. På nattbordet på Snarøya ligger trebindsromanen «1Q84». av Haruki Murakami(f.1962)Takashi Murakami stiller i disse dager ut sine hoveverk i Astrup Fernlay-Museet på Tjuvholmen i Oslo. Hans skulpturer er solgt for millioner av dollars til arabiske sjeikdømmer. I Japan er han lite kjent. På en «Top 50 Liste» over de vanligste japanske familienavnet, der Sato er vanligste, kommer Murakami først på 36 plass. Sato,Suzuki,Takahashi,og Tanaka er de vanligste , og først på 36. plass kommer altså Murakami.

Møte med budhismen

Møtet med billedkunstner Takashi Murakamis verden er et møte med den zen-japanske og kinesiske budhismen.Den japanske forfatteren Haruki Murakami (66) skriver ikke lenger tradisjonelle romaner etter tre bind med «1Q84» (2011–13). På samme måte skaper ikke billedkunstneren Murakami bilder på tradisjonelt vis.Etter fjorårets Murakami-roman «Fargeløse Tsukuru Takazi og hans pilegrimsår» er forfatteren aktuell med to bøker med svært personlige tekster:

«Romanforfatter som yrke» som er er en samling essays der Murakami forteller om hvordan og hvorfor han skriver. En bokhandelkjede kjøpte 90.000 eksemplarer av førsteopplaget på 100.000, og i motsetning til billedkunstneren Murakami er forfatteren superkjendis i Japan. Astrup Fearnley Museet skriver at de er er stolte av å være det første museet i Skandinavia som presenterer en soloutstilling med den verdensberømte japanske billedkunstneren TakashiMurakami, ført i 1962 i Tokyo.

Mest kjent i Vesten

I løpet av de siste tjue årene har billedkunstneren Murakami vært tilstedeværende på den internasjonale kunstscenen. Samtidig som han har en inaktiv rolle i den japanske kunstverdenen. Utstillingen Murakami by Murakami, vinkler vinkler fenomenet Takashi Murakami på en pedagogisk spennende måte. I tillegg til å vise et omfattende utvalg verk fra Murakamis særegne kunstnerskap, belyser utstillingen også hans virksomhet som samler av historiske ting, som gallerist, filmskaper, kulturell entreprenør og aktivist. Utstillingen konsentrerer seg om to perioder. Den ene delen presenterer hans tidlige arbeid som kretsetr rundt japansk populærkultur, kjennetegnet med figuren Mr. DOB og hans venninne 3MSupergirl, og konseptet «Superflat». Dette plasserte ham i arven etter popkunsten, formulert i et usedvanlig originalt kunstnerisk språk. En annen del av utstillingen er dedikert verk fra de siste årene, der Murakamis kunstnerskap har tatt en ny retning og utviklet en intelligent personlig dialog med japanske historiske og religiøse malerier. Dette vil på sikt gi ham stor oppmerksomhet i det mordene japanske samfunnet.

Japansk multikunstner

Et program av kunstnerens anime-filmer og TV-serier, inkludert en ukentlig visning av langfilmen Jellyfish Eyes (2013), presenterer Murakamis virke som filmskaper. Utstillingen inkluderer også et rom med antikk japansk kunst og keramikk fra kunstnerens egen samling, samt et rom med verk av andre japanske samtidskunstnerne som Murakami selv har oppdaget ogstilt ut gjennom sitt galleri Kaikai Kiki Gallery, skriver kurator Gunnar B. Kvaran og Therese Möllenhoff for Astrup Fearnley-museet, en utstilling som er anmeldt av Erik Heming for Nordens Nyheter.