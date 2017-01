Regjeringen i Japan har godkjent et rekordstort forsvarsbudsjett på grunn av trusler fra Nord-Korea og uenighet med Kina. Rundt 380 milliarder kroner er satt av til militæret neste år. Det er femte år på rad at landet øker budsjettet, meldte AFP 22. desember ifjor. Regjeringen i Japan varslet i slutten av juli ifjor en ny krisepakke på 2300 milliarder kroner for å stimulerelandets skrantende økonomi. Rundt halvparten av summen skal være statsfinansielle tiltak, deriblant økt offentlig forbruk. Dette tilsvarer litt under halvparten av et norsk oljefond, skriver Nordens Nyheter. Aksjemarkedet i Japan fortsetter å stige etter Shinzo Abes valgseier og oppløftende arbeidsledighetstall fra USA. I Tokyo steg Nikkei-indeksen med 2,65 prosent til 16.124,36 poeng midt i juli.Tokyobørsen steeg den første handelsdagen 2017, på linje med oppgangen på Wall Street etter positive nyheter om amerikansk økonomi etter Donald Trumps valgseier som amerikansk president. Både Nikkei 225-indeksen og den bredere Topixindeksen steg 2,2 prosent den første dagen i det nye året.

Vil ha tilbake veksten

Oljefondet har investert 37,8 milliarder kroner gjennom de ti største japanske bankene. De fire første bankene på «ti-på-topp.listen», spiller en rolle for oljefndet og den amerikanske partneren BlackRocks eierskap i andre selskaper i Japan og utenlands. Totalt har oljefondet investert 55,8 milliarder kroner i japanske bankaksjer tilsammen. I 2016 økte verdien av oljefondets japanske bankaksjer med 4386 millioner kroner. Verdien i seks av selskapene gikk i minus, fire av bankene gikk i pluss i 2016.

Ti på topp i Japan

Vi analyserer i denne artikkelen de japanske bankene som oljefondet har satset sine penger i. Vi har tidligere analysert de europeiske og amerikanske bankene og sett på aksjeutviklingn gjennom 2016. Vi har gått gjennom 79 banker og finansinstitusjoner i Japan( se listen nedenfor), og det norske oljefondet har investert over en prosent i 47 av disse bankene, viser Nordens Nyheters undersøkelse. Men beløpene som satses i 90 prosent av bankene er små, og nedenfor viser vi bare utviklingen i de store japanske bankene.

1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 10,0 mrd. NOK, eierandel 1,26 %, aksjer opp 3,4 %, pluss 340 mill.

2.Mitsui Financial Group 7,5 mrd NOK, eierandel 1,57%, aksjer opp 2,5 %, pluss 187 mill.

3.Soft Bank Group Corp. 5,6 mrd NOK, eierandel 1,03, aksjer opp 41,7%, pluss 2335 mill

4.Mizuho Financial Group 5,4 mrd NOK, eierandel 1,21 %, aksjer ned 9,4 %, minus 653 mill.

5.Tokyo Marine Holdings 3,6 mrd NOK, eierandel 1,39%, aksjer opp 65,9 %, pluss 2372 mill

6.Nomura Holdings 2,0 mrd NOK,eierandel 1,08%,aksjer opp 10,4 %,pluss 200 mill.

7. Sumitomo Mitsui Trust Holdings 2,0 mrd NOK, eierandel 1,35%, aksjer ned 1,85%, minus 37 mill.

8.Bank of Yuokohama 723 mill.NOK, eierandel 1,05, aksjer ned 24,8%, minus 177 mill.

9.Japan Exchange Group 716 mill.NOK, eierandel, 0,93%, aksjer ned 18,2%,minus 130 mill

10. Musashino Bank 289 mill NOK, eierandel 2,34%, aksjer ned 18 %, minus 52 mill

Kan forlate London

Trass i at japanske banker ikke er like store i London som sine amerikanske rivaler, har de fire største japanske aktørene flere enn 5000 ansatte i Storbritannia, ifølge FT. Forsikringsselskaper og andre selskaper har tusenvis fler. I møter med den britiske regjeringen før 1. desember etterlyste de japanske banktoppene en garanti for at man fortsatt ville ha tilgang til de 31 europeiske markedene fra London etter Brexit. Om ikke, ville de begynne å flytte funksjoner inn i EU-land ut fra midten av 2017.Parallelt kjemper flere europeiske storbyer om å ta over London Citys rolle.Særlig Frankfurt og Paris har vært offensive på å kapre business fra London etter Brexit, og også Madrid, Milano og Amsterdam er sentrale finansbyer.I denne saken er det særlig franskmennene som har presset på. Både den franske sentralbanken og president François Hollande tar til orde for dette, i dden hensikt å bevare EU mest mulig intakt. Den tradisjonsrike forsikringsbørsen Lloyd’s of London meldte torsdag om flytting av deler av virksomheten. Innen februar skal Lloyd’s bestemme hvor den nye etableringen skal skje, og ifølge styreformann John Nelson står det mellom fem byer i Europa.

