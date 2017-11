Dette er en planleggingstabbe av dimensjoner. Det er noe fundamentalt feil med den forsvarspolitiske planleggingen i Norge, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen. Han er sterkt kritisk til at det ikke er forsterkede hangarer klare når de første nye kampflyene er på plass på Ørland. Det svenske jagerflyet Jas 39 Gripen lander på landeveien og gjemmes under store nett på ukjent sted. Dette var en komparativ fordel v ed det svenske jagerflyet Gripen, som ble tilbudt av styremedlem Marcus Wallenberg jr i Saab.

– Jeg blir skremt. Vi har visst i så mange år at disse flyene skulle komme. Jeg blir rett og slett rystet, sier Ulriksen til Adresseavisen.

Kunne spart 53 milliarder

Nestkommanderende i Luftforsvaret, brigader Aage Lyder Longva, bekrefter at Luftforsvaret må bruke midlertidige teltløsninger.Først i 2020, når minst 22 av de nye flyene er levert, vil de nye spesialbygde hangarene til 2,26 milliarder kroner, være klare. Norge ville spart femti milliarder på å kjøpe svenske jagerfly, og nå kommer 2,26 milliarder i tillegg for å bygge hangarer

– I påvente av ferdigstillelse av robuste hangarløsninger vil vi benytte den nye vedlikeholdshangaren til å garasjere F-35. Vi vil også benytte tilpassede flyklargjøringshaller i forsterket plast, sier Longva videre.

Kan bombe jagerfly

Situasjonen har oppstått fordi basen opprinnelig var planlagt som en fredsbase uten betonghangarer for å beskytte de nye kampflyene. Med svenske jagerfly kan jagerflyene lande på veier i Finland, Sverige og Norge, slik at det blir meget vanskelig for russerne å finne de svenske jagerflyene, skriver Nordens Nyheter i en kommentar..

I stedet skulle det bygges en garasjeløsning med plass til mange fly ved siden av hverandre, ofte omtalt som «hangaretter». Men 16. juni i år besluttet Stortinget å bevilge penger til å bygge beskyttelseshangarer i betong for å verne gigantinvesteringen.

Hundre milliarder spart

Norge har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 nye kampfly av typen F-35. Investeringskostnadene er beregnet til vel 81 milliarder 2018-kroner. Levetidskostnadene er beregnet til over 270 milliarder, inkludert anskaffelseskostnadene. Kjøp av 52 svenske jagerfly ville blitt femti milliarder norske kroner billigere i innkjøp med levetidskostnader på 140 milliarder norske kroner. Det innebærer en besparelse på 130 milliarder om Norge hadde kjøpt svenske jagerfly.

Det som er klart, er at av de tre forsvarsgrenene som skal bruke F-35, så er det de amerikanske marinestyrkene som har fått det flyet som er nærmest det de ville ha. Gjennom en meget innovativ teknologiutvikling har de fått et fly som kan bære tonnevis med våpen samtidig som det kan fly i overlydshastighet og lande som et helikopter.De andre forsvarsgrenene har fått et fly som fungerer nå, og som vil fungere bedre og bedre i fremtiden.Listen over feil og mangler er lang, men dokumentene viser at punkt for punkt blir fjernet. Amerikanerne har forsøkt å skape noe helt nytt, og som presser teknologien på mange områder.– F-35 er et fantastisk fly nå, og det vil bli kontinuerlig utviklet i årene som kommer, sier tidligere F-16 pilot Sigurd Fongen. Han sammenligner det med F-16.

Flere utfordringer

Flyene som kom til Norge i begynnelsen av 1980-tallet var noe helt annet enn de flyene som er på vingene nå. Han mener noe av det samme vil skje med F-35.

– I F-35 programmet har det dukket opp en rekke utfordringer. Dette er godt dokumentert i offentlige rapporter og i media. Dette er ikke overraskende i sammenligningen med andre utviklingsprogrammer, mener Fongen. Skal du utvikle noe, og ikke finner noen utfordringer, så har du sannsynligvis lagt listen for lavt teknologisk, skriver NTB.