Jagerflyene Eurofighter og Gripen er aktuelle i Canada efter rask regjeringsbeslutning. Det kanadiske vedtaket kosten statsminister Erna Solberg minst en halv milliard kroner mer for 52 amerikanske jagerfly av typen F-35. Den kanadisk statsministeren Justin Trudeau(Liberal Party), som nylig vant Canadas parlamentsvalg utsetter kjøpet av jagerflyet F-35. Canada erstatter i stedet sine CF-18 Hornets jagerfly med 65 nye fly av typen CF-35A, skriver Defense Industry Daily 9. juni.

Må dele regningen

Gitt den kraftige reduksjonen i antall bestillinger av jagerflyet F-35 i Storbritannia og Nederland, og USA, kan Lockheed Martin produsere halvparten av det forventede antall av jagerflyet F-35. Lockheed Martin ville hevde at man bare kan publisere offisielle figurer ved hjelp av offisielle estimater, men en ærlig debatt kan ikke være blind for virkeligheten. Dette er et dilemma for alle F-35-partnere i NATO. F- 35 er som kjent Canadas offisielle valg for å erstatte sine amerikanske jagerfly av typen Hornets. Ifølge sjefen for kampflyprogrammet i USA kan hvert F-35-fly Norge skal kjøpe bli en million dollar dyrere dersom andre land trekker seg fra kjøpet av F-35, skrev Aftenposten 22. oktober 2015. Trudeau har tidligere sagt at han vil avlyse kjøpet av de 65 F 35-flyene Canadahadde tenkt å kjøpe. Nå har han utsatt kjøpet og dermed blir det bare åtte partnerland igjen som må dele påregningen. Canada er et av ni partnerland som har lovet å betale for utviklingen av F35-kampflyet. I 2002 lovet de å bidra med 150 millioner dollar, ifølge Reuters.

Kostnader øker

Chris Bogdan, som sjef for F-35-programmet i 2015, sa at dersom Canada dropper sitt kjøp, vil det føre til økte kostnader på rundt én million dollar pr. fly, som da skal kjøpes av Norge og de andre landene som er: USA, Italia, Nederland, Danmark, Storbritannia, Australia og Tyrkia. I tillegg skal Israel, Japan og Sør- Korea kjøpe fly. Dermed kan kjøpet bli bli 400-450 millioner kroner dyrere for Norge Dersom Norge kjøpre 52 fly, og prisen blir omtrent 1 millioner dollar dyrere per fly, blir det en økt kostnad for Norge på 400-450 millioner kroner med samme dollarkurs som i 2015. Dersom de andre landene gjør det samme blir regningen til den norske regjeringen enda høyere. Forsvarsdepartementet skriver på sine nettsider at frem til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly med våpen og utstyr til en verdi av 71,5 milliarder kroner i 2017-verdi. De to første flyene ble levert i november 2015, og det første fullt ferdige jagerflyet kommer til Norge i 2017. Tidligerre utenriksredaktør Kjell Dragnes i Aftenposten har i årevis pekt på den dramatiske kostnadssøkningen.

Høyere dollarkurs

Men sammenlignet med hvor mye flykjøpene er beregnet å koste, cirka 68 milliarder kroner, er ikke ekstraregningen kjempehøy. Og om vi tar med hele kostnaden for kjøp, drift, vedlikehold og planlagte oppgraderinger (254 milliarder kroner), blir tallet relativt sett enda mindre. Siden Canada skulle dekke omtrent 2 prosent av utviklingskostnadene, sier Bogdan at også de da eventuelt vil bli fordelt på de andre landene. Generalmajor Morten Klever i Kampflyprogrammet skrev i en epost i 2015 sendt fra programmets kommunikasjonsavdeling at de vil se nærmere på det som har skjedd. Idag er dollarkursen igjen høyere enn i 2015.

Kan droppe F-35

JAS-39 Gripen, som igjen er aktuelle i Canada, kunne sikkert slå F-35 på pris, skriver Defence Industry Daily. Det svenske jagerflyet er kompatibel med Canadas eksisterende flåte av jagerfly og NATO. Sammenlignet med konkurrenter som Eurofighter, har Gripen single-motor , som F-35 med pålitekig drift. Saabs manglende industrielle tilstedeværelse i Canada vil være en utfordring, men jagerflyene bruker samme GE F414-motoren som Super Hornet. det svenske flyet er fullt NATO-kompatibelt. Det europeiske jagerflyet Eurofighter ligger trolig enda bedre an i vurderingen, og den kanadiske regjeringen ønsker å overta USA`s ledererolle i NATO og G-7,skriver kanadiske aviser( se egen artikkel i Nordens Nyheter neste uke).

— Vi ønsker heller ikke å spekulere rundt hva Canada vil gjøre, men om Bogdans spådommer slår til så snakker viom en endring i flyprisen på rundt 1 prosent. Vi vil uansett gjøre vår egen analyse av dette når vi får en eventuell avklaring fra Canada, og da se på prisutviklingen for de årene vi skal kjøpe fly. Her er det mange faktorer som spiller inn, blant annet har flere andre land som har sluttet seg til som kjøpere av F-35 de siste årene også vurdert å redusere sine bestillinger, skriver Nordens Nyheter.