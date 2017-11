Instabank har lansert utlånsvirksomhet i Finland. Banken samarbeider allerede med tre av de største utlånsagentene i markedet.Geografisk ekspansjon er en sentral del av Instabank sin vekststrategi. Finland er nå det første markedet utenfor Norge hvor Instabank etablerer utlånsvirksomhet. Det er ventet at etableringen vil bidra til en fortsatt sterk og lønnsom vekst for banken.

– Det er mange trekk ved det finske markedet som ligner på det norske. Vi vurderer derfor dette til å være en satsning med stort potensiale og liten risiko, sier banksjef Robert Berg. Lanseringen i Finland leveres på rekordtid kun ett år etter at banken ble etablert.

Innovasjon og digitalisering

– Vi er en liten organisasjon med kompetente og motiverte mennesker som tror på vekst gjennom innovasjon og digitalisering. Vi har en særdeles moderne og skalerbar IT- og driftsplattform som gjør det mulig å levere mer på kortere tid enn de fleste andre banker, fortsetter Berg. Instabank har levert sterke resultater etter lanseringen i september 2016 – med utlånsvolum på over 1,1 milliarder kroner i år. Med de siste to kvartalene i pluss, ser lederteamet optimistisk mot 2018 og nye markeder.

– Vi forventer et betydelig utlånsvolum i Finland kommende år. Like fullt vil vi starte rolig og bruke de neste ukene til å finjustere våre løsninger – slik at vi kan skalere opp i 2018, sier Robert Berg. Moderne digitale løsningene gjør det mulig å gå inn i et nytt marked uten fysisk tilstedeværelse. Instabank har nøkkelpersoner med finsk bakgrunn som i tillegg til bankens øvrige ressurser fokuserer på det finske markedet fra bankens lokaler på Skøyen i Oslo. Det skaper gode utviklingsmiljøer som drar veksler på hverandres erfaring på tvers av geografiske markeder, i tillegg til at det er kostnadseffektivt.

Norsk digital bank

Instabank ASA er en ny norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon. Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester. Banken er i all hovedsak eid av norske investorer, og det er ingen enkeltaksjonær som eier mer enn 10 % av selskapet.

