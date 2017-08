Svensk innvandringspolitikk betraktes som en katastrofe i Norge. Tidligere statsminister Fredrik Reinfeldts liberale innvandringspolitikk førte til moderatleder Anna Batra Kinbergs fall. Hver femte svensk stemmer på Sverigedemokratene(SD) ett år før riksdagsvalget i Sverige. Åpne grenser langs Kjølen gjør at vi frykter svenske tilstander i Norge. Dermed pressess norske velgere velgere mot høyre, selvom Arbeiderpartiet i Norge ønsker like streng innvandring som Fremskrittspartiet,skriver Nordens Nyheter i en valgkommentar før 11. september . I august har både Norge og i Sverige borgerlig flertall på meningsmålingene i august 2017

Høyrepartier frem

Det innvandringskritiske partiet(SD) har doblet oppslutning siden valget, ifølge ny undersøkelse. Sverigedemokraterna rykker også fram på flere meningsmålinger. Det svenske innvandringskritiske partiet har gjort det svært bra på flere meningsmålinger. Svenske politiske kommentator skriver at Sverigedemokraterna(SD) kan bli største parti ved neste års valg til Riksdagen med Jonas Gahr Støre som mulig norsk statsminister. Hva har svenskene lært av oss? Man ønsker ikke en miljøpolitikk, som Miljøpartiet og Arbeiderpartiet fører i Oslo. Frykten for en slik utvikling i Norge skremmer velgere. Men annenhver nyregistrrerte svensk bil er fortsatt en dieselbil. Miljøpartiet i Norge kan få fem representant i Stortinget(mot en idag), mens det svenske Miljøpartiets knapt har 4,4 prosent oppsluting. Senterpartiet i Norge og Sverige fossser frem, og 13 prosent av svenskene stemmer på Annie Løøf(C), mens 13,5 prosent stemmer på Trygve Slagsvold Vedum. Dermed er Senterpartiet i Norge nesten like stort som Fremskrittspartiet

Felles styrke i NATO

Norske og svenske problemer henger nøye sammen uten at det er mye debatt om dette i pressen. Det gjelder både problemer og muligheter for samarbeide i en stadig mer urolig verden. Nordiske politikere bør i større finne felles løsninger. Stor svensk innvandring kan fort bli et norsk problem med åpne grenser. Et svakt svensk militært forsvar kan fort bli et norsk problem. De svenske sosialdemokratene vil stå utenfor NATO, tross økt spening i Østersjøen. Den borgerlige alliansen er for svensk medlemskap i NATO, med store konsekvenser for Norge. Sverige er en buffer mot Russland, og det militære samarbeidet er i ferd med å utdypes.

Valg på en skjebnedag

Dersom Jonas Gahr Støre blir norsk statsminister, trenger han trolig støtte av senterpartiet, Kristelig Folkeparti eller Miljøpartiet de Grønne. Dersom Sverigedemokratene får tjue prosent av stemmene neste høst, tvinges Moderaterna(Høyre) til å samarbeide. Dersom Støre blir statsminister i Norge blir det tungt å samarbeide. Vinner Erna Solberg sammen med finansminister Siv Jensen, kan det bli en perfekt match. Det samme gjelder om Støre blir statsminister med sosialdemokraten Løfven som svensk statsminister neste høst.

Blå-blått i to land

Dersom den borgerlige regjeringen vinner stortingsvalget i Norge, kan vi få flere ulike scenarier. Høyre og Frp kan regjere alene. En blå-gul-grønn allianse er utenkelig som følge av debatten om innvandring. Statsminister Erna Solberg unnlater å kritiserer innvandringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, når hun vil internere flyktninger uten identitet og flyktninger som avises. Statsminister Erna Solberg (H) går forbi Jonas Gahr Støre (Ap) som den mest populære statsministerkandidaten. Særlig sentrumsvelgerne lar seg imponere, skriver Aftenposten. Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at det har skjedd noe med Norge mens Erna Solberg har ledet nasjonen. Gradvis er vi i ferd med å bli et hardere samfunn. Ap-lederen skriver at forskjellene øker, og hanmener at landets politiske ledelse flytter grenser for hva det er lov å si om andre mennesker. Valget. Han sier at valget i Norge 11. september handler også om vi skal la dette fortsette. Støre skriver at vi så Erna Solbergs integreringsminister, Sylvi Listhaug, stå på TV og etterlate et inntrykk av at mennesker på flukt og terrorister går ut på det samme. Som vanlig sa hun det ikke rett ut, men alle som hørte henne satt igjen med det inntrykket: disse menneskene truer Norge og nordmenn. Frykt, splittelse og sinne gror der hun og andre Frp-ere sår uten at Erna Solberg setter foten ned og sier det opplagte:

Felles nordiske bånd

Støre mener vi skal slutte med dette, vi vil ikke ha det slik i Norge. I stedet kommer Solberg etter en tid ut og forklarer at hun ikke ville ordlagt seg sånn, men at nå er det valgkamp i Norge.Styrken ved vårt land er tillit og den gode opplevelsen av at vi lever i et samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap. Det er dette som settes på spill når ytre høyre-partiet Frp i fire år har fått lov til å dreie Norge i sin retning. Støre skriver at Norge må bli et rausere og varmere samfunn. Politikere med ansvar skal vise respekt for hvert enkelt menneske og anstendighet når vi snakker om andre, skriver Støre.

Vil stoppe ekstreme

Ap-lederen skriver at 11. september både er både et veivalg og et verdivalg i Norge. Han vil sette en stopper for ytre-høyres innflytelse i norsk og nordisk politikk. I september neste år er det et riksdagsvalg i Sverige som kan gjøre Sverigedemokratene til et av nabolandets største partier. Det kan føre til en «Allianse»med tyngdepunktet langt til høyre, med et Norge som har en blå-blå regjering, som fører Europas strengeste innvandringspolikk. Fremskrittspartiets forslag om å kastrere seksualforbrytere, kan være et skudd i foten foran det norske stortingssvalget. Det kan minne om svenskenes forskning omkring rasebiologi i Uppsala like før andre verdenskrig.