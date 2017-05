Her er oljefondets aksjer i amerikanske selskaper som har de høyeste lønningene i USA. Oljefondet er inne i åtte av ti selskaper, mens NBIM`s amerikanske partner BlackRock og partnere dominerer ett av selskapene. Madison Square Garden er en berømt sports- og konsertarena i New York City i USA. Den var opprinnelig lokalisert ved Madison Square, men er nå plassert over den underjordiske jernbanestasjonen Pennsylvania Station. Blant innbyggerne i New York omtales arenaen som «the garden».Den brukes til ishockey, basketball, tennis, boksing, wrestling og mange flere sportsevenementer. Arenaen er også kjent over store deler av verden som konsertlokale. Publikumskapasiteten varierer utfra type arrangement, men er på om lag 20 000, og oljefondet eier altså over 1prosent, som er høyt til å være en aksjeinvestering i USA, skriver Nordens Nyheter.

Walt Disney størst

Her er det norske oljefondets største finanssatsinger i selskaper, med de høyeste topplederlønningene hentet fra Dagens Næringsliv( Beholdningstall er hentet fra Norges Bank):

Walt Disney Inc. 12 milliarder kroner( 0,84 % norsk eierandel)

Oracle Inc 8,9 milliarder(eierandel 0,65 %)

Nike Inc. 3,7 milliarder NOK(norsk eierandel 0,51%)

CBS Inc, 2,08 milliarder NOK(norsk eierandel 0.88%)

Activision Blizzard 1,3 milliarder NOK(eierandel 0,57%)

Discovery Commercial Inc. 601 mill. NOK(eierandel 0,53 %)

Madison Square Garden Inc. 377 mill.NOK(norsk eierandel 1,06 %)

Ester Lauder, oljefondets amerikanske investeringspartner BlackRock m/partnere eier 20%.

Charter Commercial(null norsk eierandel)

Trettien selskaper

Det er i alt 31 finanstoppsjefer på Equilar’s liste over de best betalte i USA. Sytten av dem fikk lønnsøkning i fjor og samtlige 17 selskaper sa at aksjekursen hadde innvirket på topplederlønningene. Amerikanske selskaper går nå i økende grad vekk fra cash-bonuser og mot tildeling av aksjer for å belønne toppsjefer, viser en ny trend.

De ti beste betalte sjefene i USA

Total kompensasjon for 2016. Tall rapportert inn til SEC innen 1. mai 2017. Tall i dollar.

PERSON

SELSKAP

TOTAL LØNNSPAKKE, DOLLAR

1 Thomas M. Rutledge Charter Communications 98 012 344

2 Leslie Moonves CBS 68 594 646

3 David O’Connor Madison Square Garden 54 044 394

4 Fabrizio Freda Estee Lauder 47 691 779

5 Mark G. Parker Nike 47 615 302

6 Mark V. Hurd Oracle 41 121 896

7 Robert A. Iger Walt Disney 40 988 618

8 Safra A. Catz Oracle 40 943 812

9 David M. Zaslav Discovery Communications 37 192 354

10 Robert A. Kotick Activision Blizzard 33 065 560

Kilde: Dagens Næringsliv/Equilar