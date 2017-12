Bensin- og dieselprisene i Norge svinger hyppig som følge av lokale priskriger, men ikke alle drar nytte av priskrigen. Flertallet av norske bilister ønsker å fylle drivstoff når det passer dem best, fremfor å styre etter bestemte dager der prisen er lav. Et stort antall kunder fyller drivstoff søndag kveld og mandag morgen. Det skaper kø og på bensinstasjoner landet over. Verken kundene eller våre stasjoner ønsker et slikt mønster, sier Ada Helen Schjelderup, direktør for drivstoff i Circle K Norge AS..

Gjør det enklere

En undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Circle K viser at flertallet av de som ble spurt ønsker å kunne fylle på det tidspunktet de selv velger, fremfor å styre etter bestemte dager der prisen er lav.

– Som et svar på kundenes ønsker vil vi endre hvordan vi prissetter drivstoffet vårt. Vi førsøker å få til jevnere priser hos oss gjennom uken, for dermed å gjøre det enklere for kundene å fylle når det passer dem best, sier Ada Helen Schjelderup, direktør for drivstoff i Circle K Norge AS. Circle K vil fra onsdag 29. november sette ned veiledende pris på bensin og diesel med en krone literen for å redusere de store forskjellene mellom høyeste og laveste pris i løpet av uken.

Kommer flere bilister til gode

Den typiske drivstoffkunden bruker rundt 1000 liter drivstoff i året og fyller tanken 2-3 ganger pr måned, på ukedager med både høy og lav pumpepris. Kundene skal slippe å måtte planlegge drivstoff-innkjøpene, og styre etter bestemte dager der prisen er lav. Undersøkelsen Circle K har gjort viser at kundene ønsker å fylle drivstoff når det passer dem best.

– Konkurransen i drivstoffmarkedet sørger allerede for effektiv priskonkurranse og intense priskriger i områdene der flere aktører er til stede. Vårt mål er at kundene i gjennomsnitt skal betale samme pris som tidligere, men med mindre variasjoner, sier Schjelderup.

Som hovedregel er priskrigene mer intense der stasjonene ligger tett enn der stasjonene ligger langt fra nærmeste konkurrent.

– Med mindre prissvingninger vil vi også oppnå mindre forskjeller mellom de som bor i områder med tøffe priskriger, og de som bor i områder med mindre konkurranse, først og fremst i distriktene, sier Schjelderup.

Drivstoffpriser er godt synlige i mer enn 1600 prismaster langs norske veier, og prisen vil fortsatt være et viktig konkurransemoment for å trekke kunder til stasjonene.

– Det vi gjør er å kutte pristoppen med en krone for å redusere svingningene hos oss. Konkurransen i drivstoffmarkedet sørger allerede for effektiv priskonkurranse og intense priskriger der flere aktører er til stede. Den lokale konkurransen rundt den enkelte stasjon vil fortsette, og vi skal hele tiden sørge for at våre priser er konkurransedyktige, avslutter Ada Helen Schjelderup, direktør for drivstoff i Circle K Norge AS. Mer stabile drivstoffpriser gjennom uken vil bety jevnere trafikk, mindre kø og bedre kundeopplevelse på Circle K. Det vil gjøre det enklere for alle, sier hun.

Kanadiske Circle K

Circle K Norge driver nærmere 500 drivstoffutsalg i Norge, cirka 300 av dem er fullservice-stasjoner langs veien som tilbyr drivstoff, bilvask, kaffe og et bredt utvalg av mat. Vi er også drivstoffgrossist og har en rekke terminaler og depoter som forsyner stasjoner og kunder i hele Norge.Ca. 3 000 personer jobber på selskapets kontorer og stasjoner over hele landet. Circle K Norge er en del av Alimentation Couche-Tard Inc. («Couche-Tard») som er en verdensledende aktør innen drivstoff og detaljhandel med hovedkvarter i Laval, Canada. Servicekontoret for Circle K Norge ligger i Oslo, skriver Nordic News.