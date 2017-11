Politikeren Trond Giske er en av Arbeiderpartiets kloke hoder som også trenger skolering i global økonomi. Norges Banks håndtering av oljefondets aksjeinvesteringer, er i ferd med å miste tillit. Oljefondets etikkutvalg fungerer ikke og lytter ikke til samfunnets signaler. Hva er galt og hva er riktig mht. globale aksjeinvesteringer? Det springende punktet er avkastning og verdiutvikling for internasjonale aksjer. Det går ikke å si at vi ikke skal investere i kull- eller olje-aksjer, eller i selskaper som er registert i skatteparadis. Vi må og skal investere i lønnsomme selskaper og bransjer, som har strategisk betydning for Norge og Norden, skriver Nordens Nyheter i en politisk kommentar.

Strategiske oppkjøp

Det betyr at Volvo-avtalens prinsipper fra 1978 bør være retningsgivende for statens oljepenger. Vi burde lagt dette prinsippet til grunn for valg av morgendagens kampfly. Vi skulle kjøpt 52 svenske jagerfly av typen Jas Gripen, som kan lande på en nord-norsk landeveie, og dekkes til under et beskyttelsesnett på en landevei på grensen til Finland. Dette er den strategiske delen av vurderingen av hvilke strategiske aksjer Norge bør kjøpe. Oljefondet har kjøpt seg inn i svenske Boliden, og er en av de tre største aksjonærerene i Volvo AB. Glencore Inc., registrert i skatteparadiset Jersey, via London Stock Exchange, har fått kritikk etter oppkjøp av olje og gasskilder i Afrika, og globale skatteunndragelser. Selskapet får kritikk i Nordens Nyheter for å registeringen i skatteparadiset Jersey, som selvsagt er helt unødvendig

Hva er bra for Norge ?

Globale Glencore, registert på Jersey, med hovedkontor i Baar i Sveits, og selskaper i alle land i verden, har et strategisk viktig selskap i Norge, Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Selskapet med fem hundre ansatte, har fått en betydning for produksjon av batterier til elbiler. Nikkel er et nøkkelprodukt i produksjon av batterier og karroseri til elbiler. Lagringsproblemet for batterier i elbiler ser ut til å være løst. Dermed vil tidligere Falconbridge Nikkelverk, eller Glencore Nikkelverk som det heter idag, i ferd med å få stor betydning for elbilbransjen og kanskje for norsk økonomi. Dermed vil Glencore-aksjene stige, og oljefondet bør kjøpe aksjer i dette selskapet som arbeider med både nikkel, kopper, olje, kull, og gull.

Bør vi droppe skattepardis?

Glencore er børsnotert i London, Hongkong og Johannesburg, med hovedkontor i Baar, Sveits. Konsernet har produksjon, foredling og bearbeiding av metaller og mineraler, energi- og landbruksprodukter,kull, olje, korn, sukker og bomull. Glencore har andeler av veor densmarkedet nikkel, kobber, ferrokrom, vanadium og sink, og er leverandør av gull, kobolt, bly sølv, og andre strategiske teknologiprodukter. Men hvorfor skal oljefondet selge globale oljeaksjer av den grunn ? Glencore har 90 kontorer i 50 land og sysselsetter 200 000 mennesker. Glencore i Kristiansand har norsk styre, norsk ledelse og bedriftsorganer i henhold til norsk lov. Med 500 ansatte midt i Kristiansand, er nikkelverket en av Sørlandets største industrielle perler. I samband med global produksjon av elektriske biler, kan nikkelverket i Kristiansand få en betydelig vekst. Glencore er dermed en godbit for det norske oljefondet, men møter motstand på grunn av mistanker om skatteunndragelser og global kriminalitet. Vi bør selvsagt kreve at et selskap som Glencore betaler skatt til bl.a. Norge. Derfor må den norske regjering uavhengig av politisk farge, arbeide for at globale skatteregler harmoniseres, og at vi oppfordrer flernasjonel konsern til å droppe skatteparadis simpelthen fordi dette er et folkelig krav i Norden , skriver Nordic News i en kommentar.