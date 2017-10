Ola Dybwad Olsen fra Lyn, Terje Hellerud fra Vålerenga, Kjell Kaspersen fra Skeid og Per Pettersen fra Frigg svarte på spørmål om Oslo-fotballen fra tidligere programleder Viggo Johansen i Nrk. Alle var imponert over det Vålerenga har fått til, men alle var like enige om at Oslo bør få et topplag til. Ola Dybad Olsen sa at kanskje en fusjon mellom flere Oslo-klubber kan få fart på fotballen.

Lang og tro tjeneste

Per Ravn Omdal ble nylig tildelt Norges Fotballforbunds æresmedalje.Den tidligere norske fotballpresidenten, er den tredje i NFFs 102-årige historie som tildeles den sjeldne æresbevisningen. Per Schou og Nicolai Johansen er to andre som har fått æresmedaljen tidligere skriver NTB. Omdal var sentral ved omvisningen av det nye VIF-anlegget på Valle Hovin for det øvrige forball-Oslo mandag.

Trener fortsatt

Per Ravn Omdal ledet et møte der Oslo-fotballen ble vist om på VIF`s nye arena, bl.a. medlemmer av Lyn, Frigg og Skeid. Per Ravn Omdal kom inn i NFFs system første gang i 1974. Siden har han vært der. I den perioden har antall lag i NFF økt fra 3000 til 22.000. Han har vært fotballpresident i til sammen 12 år.Omdal har også vært 14 år i Det europeiske fotballforbundet (UEFA), 11 av dem i styret og åtte av dem som visepresident.I Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har han vært til sammen 11 år, sju av dem i styret. Ingen i norsk fotball kan vise til en tilsvarende internasjonal merittliste. Per Ravn Omdal er fortsatt aktiv på fotballbanen og trener med Lyn , skriver Nordens Nyheter.