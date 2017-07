Norwegian lanserer fire nye transatlantiske ruter. Norwegians internasjonale satsning fortsetter med lansering av nye interkontinentale ruter fra London Gatwick til Chicago og Austin, og fra Paris til Boston og Oakland. I tillegg øker Norwegian avganger på eksisterende ruter fra Paris til Los Angeles og New York.Norwegian lanserer nå ruter til to helt nye amerikanske storbyer – Chicago og Austin, fra London. De nye rutene innebærer at Norwegian nå kan tilby flygninger fra 13 europeiske byer til 15 byer i USA.

– Ett år er gått siden vi startet langdistanseruter til USA fra Paris. Etterspørselen har vært meget god og flyene har vært fulle. Vi ser nå frem til å gi enda flere av våre reisende et tilbud om å fly til fornuftige priser mellom nye destinasjoner i USA og Europa, sier konsernsjef Bjørn Kjos til Nordens Nyheter. Norwegian har vært kritisert for en rekke innstillinger av ruter, i mindre grater flygninger på langdistanse.

Dreamliner åpner verden

London Gatwick til Austin-Bergstrom International Airport: Tre ukentlige avganger med oppstart mars 2018

London Gatwick til Chicago O’Hare International Airport: Fire ukentlige avganger med oppstart mars 2018

Paris Charles de Gaulle Airport til Boston Logan International Airport: Fire ukentlige avganger med oppstart mai 2018 . Paris Charles de Gaulle til Oakland International Airport: Fire ukentlige avganger med oppstart april 2018

Får flere nye fly

Norwegian lanserte sin første langdistanserute i 2013 mellom Oslo og New York. I takt med selskapets leveranse av flere nye Boeing 787 Dreamlinere, har antallet interkontinentale ruter økt og den globale strategien er i ferd med å realiseres. I 2014 åpnet Norwegian ruter mellom London og USA, og i fjor åpnet selskapet ruter mellom Paris og USA, samt mellom Barcelona og USA. Tidligere i år lanserte Norwegian også ruter mellom London og Singapore og London og Buenos Aires. Norwegian tilbyr i dag flere ruter mellom Europa og USA enn noe annet europeisk flyselskap, skriver Norwegian i en pressemelding.

Sjette største selskap

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For fjerde år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.