Nobelkomiteen har tildelt Nobels fredspris for 2017 til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN) for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen. Den norske regjering stemte samtidig sammen med USA i FN om at atombalansen kanskje forhindret atomkrig. Etter at det ble klart at Nobel fredspris gikk til Liu Xiaobo i 2010, var det enrekke møter møter mellom Norge og Kina hvor kinesserne uttrykker sin store misnøye. Nå har konflikten lagt seg etter at Norge skrev under på en uverdig Kina-avtale. Disse to fredsprisutdelingene viser at den norske nobelkomiteen er uavhengig av Stortinget og den norske regjeringen, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

Merkelig Stortingsvedtak

Det norske Stortinget vedtok med 85 mot 17 stemmer ikke å votere over Frps forslag om Carl I. Hagen i Nobelkomiteen. Hagen sier til Adresseavisen at Stortinget har brutt egne regler og opptrer ulogisk. Stortingspresident Olemic Thommessen ledet avstemningen som fjernet Hagens mulighet til en plass plass i den norske komiteen. Nobel-banketten fra Stockholm anla en positiv tone, og stolte den norske Nobel-debatten helt i skyggen. Norge bør dermed følge svensk sedvane for valg av medlemmer i Nobelkomitten, og droppe valg av politikere, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

Stortingsdebatten om den norske nobelkomiteen har vært uverdig. Frp`s Carl Ivar Hagen hadde fortjent en periode som medlem av gruppen som deler ut Fredsprisen. Partileder Jonas Gahr Støres forsøk på å stoppe Hagen virker ulogisk fordi det rammer Thorbjørn Jagland, partimedlem i Ap, like mye som Carl I. Hagen. Dermed bør valg av medlemmer til den norske Nobelkomiteen bygge på faglig kompetanse, som i Sverige.

Hvordan velger svenskene ?

Oppgaven med å utnevne premievinnere betrodde den svenske finansmannen Alfred Nobel med sitt testamente til svenske akademiet, og den første Nobelprisen ble tildelt i 1901. Nobelkomiteen for fysiologi eller medisin (riktig navn: Nobelkomiteen for fysiologi eller medisin) utnevnes av medisinske eksperter i Sverige. Medlemmene av Nobelkomiteen oppnevnes av Nobelforsamlingen ved Karolinska Institutet, en forsamling av femti professorer ved instituttet. Utvalget består av fem professorer i medisin eller fysiologi, vanligvis aktive i Sverige ved Karolinska Institutet, selv om andre kan velges til komiteen. Utvalget undersøker priskandidater og foreslår en Nobelpris; Den endelige avgjørelsen om hvem som vil motta Nobelprisen i fysiologi eller medisin, tas av Nobelforsamlingen ved Karolinska Institutet.Nobelprisen i litteraturen er basert på et fond dannet av Alfred Nobels (1833-96) formue og forvaltet av Nobelstiftelsen. Svenske akademiet er et litterært selskap grunnlagt 20. mars 1786 av kong Gustav III. Fordi den består av atten medlemmer, kalles den også De Aderton («De atten»). Denne gruppen har stor påvirkning på hvem som før Nobelprisen i litteratur. Det samme gjelder økonomiprisen, der svenske eksperter i økonomi velger årets lle varemerke.

Oljefondets nobelpris

Nobelprisen er verdens mest verdifulle varemerke. Den svenske prisen kan henføres til en av svenskenes historiske periodeer med svært god økonomi. Med et norsk oljefond på over 8400 milliarder kroner bør den norske regjeringen etablere en norsk «nobelpris» på ett eller flere områder. Journalist Harald Pettersen har foreslått en teknologisk nobelpris i et samarbeid mellom norske universiteter. Vi som ikke sitter på Stortinget kan bare beklage den smålige norske debatten, som endte i en uverdig beslutning der vi kanskje ikke fikk valgt inn de beste kandidatene i den norske Nobelkomiteen, skriver Nordic News i en politisk kommentar.