NVE inviterer kraftbransjen i Norden for 15. gang til et tradisjonsrike treff 19. – 20. oktober på Hotel Scandic på Fornebu ved Oslo. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ga torsdag igjen sitt syn på Oslo kommunes oppkjøp av Fortums eierandel på 34 % i Hafslund. Nordens Nyheter har i flere artikler stilt kritiske spørsmål ved salget av Hafslund. Finske Fortum er i ferd med å bli et av Europas største energiselskaper, med eierandeler i kjernekraft og overtagelse av E.ON`s eierandel på 46,7 % i Tysklands største energiselskap Uniper, skriver Nordens Nyheter.

Deler Hafslund

Oslo kommune og Fortum deler opp Hafslund. Avtalen innebærer den største krafttransaksjonen noen gang i Norge med en verdi på 20 mrd. kroner. Fortum Energi og Kommunen ble for en tid siden enige om å ta Hafslund av børs. Hafslund kjøper Fortums eierandel på 34 %. Deretter deles selskapet. Kommunen blir eier av kraftverk og ledninger mens det finske statsselskapet Fortum overtar strømsalget. Byrådsleder Raymond Johansen offentliggjorde dette på Oslo rådhus 26. april i år. Der redegjorde han og byråd for næring og eierskap, mens Geir Lippestad, redegjorde for for avtalen.

Sikres strømkundene ?

– Avtalen sikrer Oslo kommune eierskap til strømnettet og kraftproduksjonen som i dag eies av Hafslund. Kontroll over naturressursene og viktig infrastruktur samt rendyrking av Hafslund som et nettselskap har vært viktige målsettinger for kommunen, sa Johansen på pressekonferansen.

Kjøper 34,3 prosent

Oslo kommune eier i dag 53,7 prosent av Hafslund mens Fortum eier 34,3 prosent. De to partene har informert markedet at Oslo kommune, gjennom et nytt heleid eierselskap, vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA til 100 kr stykket. Aksjonærer som ikke aksepterer budet vil bli tvangsinnløst. Det kan kommunen kreve fordi kommunen sammen med Fortum eier over 90 prosent av de stemmeberettigede aksjene i Hafslund. De ansatte vil trolig merke lite til den store omrokkeringen i eierstruktren.

– Transaksjonen vil i beskjeden grad berøre de ansatte, sa Johansen.

Deler opp Hafslund

Hafslund har i dag fire hovedområder. Produksjon (av strøm gjennom kraftverk), Varme (som i fjernvarme), Nett (selve strømnettet) og Marked (salg av strøm).Etter en litt komplisert finansakrobatikk vil eierandelene bli som følger:

Oslo kommune vil eie 100 % av Nett

Oslo kommune vil eie 90 % av Produksjon mens Fortum vil eie 10 %(Hafslund og ECO)

Oslo kommune og Fortum vil eie 50 % hver av Varme. Varme blir ny eier av Klemetrudanlegget (som kommunen i dag eier 100 %).

Fortum vil eie 100 % av Marked

Kan påvirke markedet i Europa

– Salg av strøm er ikke en naturlig oppgave for Oslo kommune, sa byrådsleder Raymond Johansen. Han viste til at Hafslund i desember 2015 varslet at selskapet vurderte å skille ut strømsalgbiten som eget selskap og notere dette på Oslo Børs. Byråd Geir Lippestad opplyste om at transaksjonen er selvfinansierende for kommunens del, det vil si at eiendelene man får er verdsatt til like mye som eiendelene man gir fra seg. Hva de ikke har opplyst om er at Fortum er i ferd med å bli prisleder på strøm som et av Europas største energiselskaper, skriver Nordens Nyheter. Det vil bli en nøtt for NVE og holde Fortum i ørene i årene fremover når strømprisene begynner å stige. Prisforskjellen mellom Tyskland og Norden er formidabel allerede idag.

På Klemetsrud forsøkte Oslo kommune i samarbeid med Aker Solutions med CO2–fangst og lagring, det som tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sin tid omtalte som en «månelanding».Fortum og Oslo Varme samarbeider nå om såkalt karbonfangst. Fortum eier sju andre forbrenningsanlegg. Oslo er som kjent utnevnt til Europas energihovedstad i 2019, sa en stolt Raymond Johansen i sitt innlegg på Fornebu.

– Arbeidet med karbonfangst og lagring har vært et av satsingsområdene til Fortum. Som en grønn partner vil de kunne tilføre teknologisk forståelse og finansiell kraft, sa Raymond Johansen i april i pår.

Konferansen på Fornebu

Digitalisering, klimaendringer, lave kraftpriser, aktive forbrukere og krav fra Brussel. Kraftbransjen kan ikke satse på «business as usual». Det er mange muligheter å gripe, men også utfordringer å løse.

NVE har som nevnt hatt gleden av for 15. gang å invitere til kraftbransjens viktigste og mest tradisjonsrike treff 19. – 20. oktober på Fornebu. NVE har samlet et knippe innledere med ulik erfaringsbakgrunn, og spør: Hva er ditt beste råd til bransjen?Statkraft og BKK la frem sitt syn på hva kraftprodusentene bør gjøre for å møte økte krav til fornying og kostnadseffektivitet. Den første konferansedagen er satt av til felles hovedsesjon, som i år er omstillingenes tegn. NVE starter med olje- og energiminister Terje Søviknes, før den nye NHO-presidenten, Arvid Moss, ser på kraftbransjen med næringslivets briller. Moss er konserndirektør i Hydro, med ansvar for energi, og kjenner kraftbransjen svært godt. Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud ga oss et innblikk i hvilke endringer som er på gang, og hvilke forventninger myndighetene har til bransjen. Kjetil Bjorvatn, professor i økonomi ved NHH, gir oss innsikt i hva kundene tenker, og hva som skal til for å endre vaner og ta i bruk nye løsninger. Hege Skryseth fra Kongsberg Digital kommer også til Norges energidager 2017. Hun kan fortelle om teknologiendringene kraftbransjen står overfor, hvilke muligheter teknologien gir og hvilke løsninger vi kan ta i bruk, raporterer Nordens Nyheter fra konferansen på Fornebu.