Norsk økonomi er på vei mot en mer normal situasjon når finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for 2018 torsdag 12. oktober klokka ti. Oljeprisen har vært bedre enn på lenge selvom prisen har falt noe de siste dagene. Jensen skrev dette før revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i 2017. Svensk og norsk økonomi er fortsatt sterk, men veksten i svenske boligpriser er sterkere enn i Norge viser ferske tall fra Statistiska Centralbyrån(SCB).

– Ledigheten er på vei ned og veksten i økonomien er på vei opp. Det viser at regjeringens politikk virker og svarer godt på de utfordringene norsk økonomi står overfor både på kort og lang sikt. Med dette budsjettet legger vi godt til rette for nødvendig omstilling, for nye arbeidsplasser og videre vekst, skrev finansministeren fra Fremskrittspartiet. Dengang hadde hun en budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre datert 7. juni 2017. Etter Stortingsvalget 2017 har Norge fortsatt en blå-blå regjering, men finansministeren lover mindre bruk av oljeprenger i budsjettet for 2018 ifølge Aftenposten.

Svak nedgang

Boligprisene i Norge falt med 1,6 prosent nominelt i september. Justert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,5 prosent, viser viser en landsomfattende boligprisstatistikk utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

– Usikkerheten om utviklingen i boligmarkedet er nå større enn på lang tid. Det er særlig knyttet spenning til om den avtagende trenden i befolkningsveksten vi har sett så langt i 2017 vil fortsette, samt hvor mange nye boliger som blir ferdigstilt i kvartalene som kommer, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge til Dagens Næringsliv.

Bedre i Sverige

Boligprisene i Oslo hele 8,4 prosent i september. Rapporten viser at prisene økte mest i Porsgrunn i Telemark i måneden som gikk. Her økte prisene med 1,4 prosent i september. Boligprisene i Bærum utenfor Oslo økte med 0,4 % siste måned, pluss 5,8 % det siste året.Prisene falt mest i Åsane ved Bergen. Her falt prisene med 2,1 prosent i september. I Bergen som helhet falt prisene med 1,6 prosent. Svensk eiendomsprisstatistikk fra SCB viser at Boligprisene i Sverige økte med 4 prosent sammenlignet med forrige tre måneders periode og 9 prosent på landsbasis fra fjor, skriver nordens Nyheter.