Norges Bank har investert 44,5 milliarder i britiske selskaper som igjen er registert i skattepardis. Det norske oljefondet har totalt 477 milliarder investert i britiske selskaper gjennom 426 prosjekter ifølge beholdningstall fra NBIM. Førtito av disse selskapene er registert i såkalte skatteparadiser. Dermed er omkring ti prosent av investeringene registert på Jersey, Guernsey, British Virgin Islands, Isle of Man, Bermuda, Sveits, Spania og Irland, viser Nordens Nyheters undersøkelse. Redaksjonen understeker at det ikke foreligger mistanke om skatteunndragelse i de selskapene som nevnes i denne artikkelen. Oljefondet har investert 13 milliarder kroner i Glencore PLC, som igjen er registert i Jersey. Glencore Nikkelverk i Kristiansand, med 500 ansatte, er et av selskapene i gruppen.

Trakk seg ut av paradis

Nordens Nyheter har sammen med en rekke andre aviser, kartlagt disse forholdene både i Kina, Hong Kong og nå i Storbritania etter offentliggjøring av Panama og Paradisse Papers. Vi har lagt vekt på å kartlegge det statlige norske oljefondets investeringer i utlandet etter at man i 2013 trakk seg ut av en rekke direkte investeringer i bl.a. Panama, Virgin Islands, Bermuda og Cayman Islands. Etter gjennomgang av Norges Banks investeringer i Storbritannia er totalt 53,3 milliarder kroner investert i britiske selskaper som er registert i skatteparadiser. Hele 44,5 milliarder omfatter de ti største hvorav 5 av de 10 største selskapene er registert på Jersey. Her er Norges Banks ti største investeringer i britiske selskaper, som igjen er registert i såkalte «skatteparadis». Norges Banks beholdningstall for 2016 ligger til grunn for verdisettingen nedenfor(oljefondet.no):

NBIM`s investering Eierandel Registeringsland

(milliarder kroner) (Prosent)

Glencore PLC 13 000 3,07 Jersey

Shire PLC 9 300 2,06 Jersey

WPP PLC 4 700 1,90 Jersey

CRH PLC 4 400 1,77 Irland

United Kingdom

Enterprises PLC 3 200 2,00 Jersey

Coca Cola HSBC AG 2 700 3,98 Sveits

Delta Topco LTD 1 400 Jersey

DCC PLC 1 100 1,89 Irland

International

Consolidated

Airline Group PLC 1 000 1,09 Spania

Nikkel i elbiler

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, kaller de nye batteriene nikkel-grafittbatterier på grunn av deres sammensetning. Nnikkel utgjør 1/3 av metallet i et elektrisk bilbatteri, mens nikkel utgjør 80 prosent av karroseriet. Jo mer nikkel dessto mer energieffektivitet. Idag går bare tre prosent av verdens biler på elektrisitet. Nikkelproduktene har en verdi påopp mot 20 milliarder dollars ifølge Arctic News. Det vil være behov for mer nikkel i fremtiden, både til elektriske kjøretøy og ikke minst til deres batterier. Her spiller Glencore Nikkelverk i Kristiansand en alt viktigere rolle.

Elbiler øker

Norge kjøper flest elbiler per capita i verden, og etterspørselen etter nikkel øker. I kjølvannet av Paris-avtalen, ønsker verden å skifte fra fossilt bresel til elektrisitet på veier og i hjem over hele kloden.Arktis har 13 prosent av verdens oljereserver, skriver Arctic News. Land som Norge og Kina, er begge aktive for å gjøre seg mindre avhengige av petroleum. I 2025 er siktemålet at alle personbiler på nordiske veier skal ha nullutslipp I byer som Los Angeles, Beijing og Oslo ser vi alt fler elektriske biler( Toyota og Tesla). Dermed økeretterspørselen etter nikkel, som er en av hovedkomponenten i bilbatteriene. Her er Glencore Nikkelverk i Kristiansand et av de mest interessante selskapene, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Oljefondet eiere

Nordens Nyheter har gått gjennom eierstrukturen i Glancore med Morningstar og 4-traders som kilde, og det interessante er at Norges Bank(NBIM) sammen med sin amerikanske partner Black Rock har 8,83 % av aksjene i Glencore PLC. Quatar Holding som er største enkeltaksjonær, har 8,49 prosent. Ivan Glasenberg har 8,42 %, mens Harris Associates har 4,91 prosent på tredjeplass. Dermed er BlackRock og Norges Bank størst sammen med Harris, Vanguard, og Capital Research.

Et verdenskonsern

Glencore er børsnotert i London, Hongkong og Johannesburg, med hovedkontor i Baar, Sveits. Konsernets virksomhet innbefatter produksjon, foredling og bearbeiding av metaller og mineraler, i tillegg til viktige energi- og landbruksprodukter som kull, olje, korn, sukker og bomull. Glencore har betydelige andeler av markedet innen nikkel, kobber, ferrokrom, vanadium og sink, og er godt posisjonert som leverandør av gull, kobolt, bly sølv og en rekke teknologiprodukter. Glencore har 90 kontorer i 50 land og sysselsetter rundt 200 000 mennesker, inkludert underleverandører. Glencore i Kristiansand har norsk styre, norsk ledelse og bedriftsorganer i henhold til norske lover, og en sentral plass i Kristiansands bybilde. Med 500 ansatte er nikkelverket en av Sørlandets størsteindustriarbeidsplasser . I samband med global produksjon av elektriske biler, kan nikkelverket i Kristiansand få en betydelig vekst

Import fra Canada

Ved Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand er utgangspunktet en slags råmatte som importeres fra Canada. Nikkel, kobolt, jern og mindre mengder av noen andre metaller, utlutes med klorgass til en nikkelkloridløsning. Kobber, svovel og edelmetallene forblir uløst og filtreres fra. De andre metallene skilles fra kloridløsningen gjennom nye rensetrinn, og sluttproduktet er en ren nikkelkloridløsning. Nikkel fremstilles deretter ved elektrolyse, og klorgassen som også dannes, returneres og brukes om igjen for utluting av ny matte. I den såkalte mondprosessen fra 1889 blir kobberoksidet fjernes ved utluting med svovelsyre, og den nikkelholdige resten blir deretter redusert med hydrogen eller vanngass. Metallpulveret som dannes blir videre raffinert ved å varme detopp i en strøm av karbonmonoksid ved 60–80 °C. Mer enn hundre år Siden 1910 har det vært raffinert, produsert og eksportert nikkel og andre metaller fra produksjonsanleggene iKristiansand. Nikkelverkets historie føyer seg inn i fortellingen om industrialiseringen av Norge i begynnelsen av forrige århundre. Prosessteknologien som ble utviklet på Nikkelverket har forankret det lokale miljøet. Gjennom 100 år har nikkelverket spilt en betydelig teknologisk, økonomisk, industriell og kulturell rolle i landsdelen. Vår miljø-, energi- og prosessteknologi har gjort Nikkelverket til en av de mest effektive og teknologisk avanserte raffinerier i verden. Denne utviklingen fortsetter i dag, med fokus på bærekraftig verdiskaping. Styreleder i Glencore PLC Anthony Hayward ble valgt inn i 2013.Dr Hayward kom frajobben som Group Executive i BP plc(2007 til 2010 med bred erfaring fra oljefelt i Nordsjøen, skriver Nordens Nyheter i en børsanalyse.