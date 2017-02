Oljefondet er i skrivende stund på 7.525 milliarder kroner i tråd medd Finansdepartementets prognoser.Tidlig i 2015 var verdien 5500 milliarder. Dermed har verdien økt med 2000 milliarder på to år og i 2020 er økningen på et helt nasjonalbudsjett. St.melding nr 1, nasjonalbudsjett 2016/17 viser et norsk bruttonasjonalprodukt på 3 117 milliarde, derfastlands-Norge står for 2 620 milliarder. Avkastningen av oljepengene utgjør åtte prosent av dette beløpet.Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i sin årstale at handlingsregelen er utdatert og at vi ikke kan regne med å bruke fondets avkastning i fremtidige budsjetter.

Fondet gir soliditet

Han nevner ingenting om verdiutviklingen i de globale selskapene Norge har investert og nevner heller ikke at deres avkastning kan øke i bedre tider( les økonomisk vekst i Kina og USA og kanskje også i Europa) Ikke noe annet vestlig land har en slik «valutareserve», ref. verdiveksten av oljefondet det siste halvannet året, som er nevnt ovenfor. Nordens Nyheter menersentralbanksjef Øystein Olsen ser altfor negativt på fondets muligheter når fondet nå kan plassere hele 70 prosent i aksjer. Vi ser hvordan fondets investeringer i bank og bildustri har gitt kraftig verdistigning i Euripa og USA. Finansdepartementet og Norges Bank mangler en løpende mikroøkonomisk analyse i tillegg til den kompetansen makroøkonomene står for. Mensosialøkonomene på Blindern i Oslo, ser fortsatt ned på siviløkonomene.

Stor norsk «valutareserve»

Utvalgsleder Knut Anton Mork, som har vurdert oljefondets plasseringer, er uenig i å sette 70 prosent av midlene i aksjer. Sjeføkonom Hans Magnus i Swedbank støtter i hovedtrekk utvalgets innstilling. Sentralbanksjef Øystein Olsen og redaktør Ola Storeng i Aftenposten, er hovedsaklig negative i sin vurdering av oljefondets fremtidige avkastningsmuligheter. Femti milliarder kroner mer i avkastning når aksjer utgjør 70 prosent av oljefondets investeringer, gjør at man må se mer positivt på oljefondets muligheter fremover. I perioden frem til 2020 er det en reserve på 711 milliarder kroner som ligger i oljefondet med dagens forutsetninger. Med en økning på 2000 milliarder fra tidlig 2015, har Norge et helt statsbudsjett i «valutareserve». Fondet hadde en årlig avkastning på 5,7 prosent siden 1. januar 1998 og frem til utgangen av tredje kvartal 2016. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisstigning var avkastningen 3,8 prosent.

Vekstprognoser

Her er Finansdepartementets prognoser for oljefondets markedsverdi i milliarder kroner

1. januar 2017 7 420

1. januar 2018 7 671

1. januar 2019 7 939

1. januar 2020 8 236

1 I framskrivingen av fondskapitalen er det beregningsteknisk forutsatt en årlig realavkastning på 3 pst. de nærmeste 15 årene og deretter 4 pst. Videre er det for årene etter 2017 lagt til grunn en årlig budsjettimpuls på 0,3 pst. av trend-BNP for fastlands-Norge til uttaket fra fondet er tilbake på 4-prosentbanen, skriver Finansdepartementet. Med økningen av fondet påfrem til 1. januar 2020 øker oljefondets verdi med et helt norsk statsbudsjett.

Stort statlig oljefond

Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 34 valutaer ved utgangen av tredje kvartal 2016, ifølge finansdepartementet.Verdens største statlige oljefond kan få tilbake avkastningen for aksjer fra 2013 dersom verdensøkononomien bedrer seg, med en oljepris på omkring femti dollar per fat.

År Totalt Aksjer Obligasjoner Eiendom

2015 2,74 3,83 0,33 9,99

2014 7,58 7,90 6,88 10,42

2013 15,95 26,28 0,10 11,79

2012 13,42 18,06 6,68 5,77

2011 -2,54 -8,84 7,03 -4,371

2010 9,62 13,34 4,11

2009 25,62 34,27 12,49

2008 -23,31 -40,71 -0,54

2007 4,26 6,82 2,96

2006 7,92 17,04 1,93

2005 11,09 22,49 3,82

2004 8,94 13,00 6,10

2003 12,59 22,84 5,26

2002 -4,74 -24,39 9,90

2001 -2,47 -14,60 5,04

2000 2,49 -5,82 8,41

1999 12,44 34,81 -0,99

Strategiske minoritetsandeler

Nordens Nyheter har i flere artikler analysert oljefondets plasseringer bransjevis og geografisk. Enkelte plasseringer er så store og strategisk viktiger(også sammen med andre partnere) at man ikke bare kan selge aksjene uten videre. Oljefondet må opptre som en stabil langsiktig eier, i samarbeide med nasjonalbanker i Asia, USA og Europa. Så viktig har verdens største statlige oljefond blitt idag. Derfor er det med undring at ikke Finansdepartementet og sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank nevner de positive sidene ved et så»enormt statlig aksjefond», som NBIM, skriver Nordens Nyheter i en helgekomentar.