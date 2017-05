Nordea har besluttet å flytte hovedkontoret ut av Sverige, ifølge kilder. Den formelle beslutningen tas på et styremøte 30. mai, skriver Svenska Dagbladet. Spørsmålet om flyttingen av hovedkontoret til Skandinavias største bankkonsern har vært på agendaen i flere måneder, ifølge Svenska Dagbladet. Styreleder Bjørn Wahlroos i det svenske forsikringselskapet Sampoo, kjøpte den svenske statens aksjer i Nordea, og sikret seg en eierandel på over 20 prosent i samband med en privatisering av statsaksjer.

Får kjemperegning

I februar la den svenske regjeringen fram et forslag til en avgiftsøkning. Måneden etter sa Nordeas styreformann Björn Wahlroos at regjeringens planer med stor sannsynlighet kunne føre til en flytting fra Stockholm. Årsaken var at avgiftsøkningen blant annet innebærer økte kostnader for banken på rundt fem milliarder kroner. Ifølge avisas kilder skal beslutningen om flyttingen allerede være tatt, og det eneste som gjenstår er en formell beslutning i et styremøte 30. mai. Svenska Dagbladet har ikke mer informasjon om hvor hovedkontoret flyttes, men venter at det blir klart 30. mai. Både København og Helsingfors nevnes som mulige nye lokaliseringer for Nordea.

Oljefondet er store

Björn Arne Christer Wahlroos (65) er styreformann i finske Sampo Group, Nordea og UPM-Kymmene der nordmannen Kim Wahl sitter i styret. Björn Wahlroos er kjent som en liberalkonsservativ økonom, som ikke har noe til overs for John Keynes. Han har tette bånd til svensk og finsk næringsliv og det vil derfor overraske mange om Nordea AB flytter hovedkontoret til Finland. Banken vil da gå helt over til Eurso, som svenskene vil vurdere å innføre i 2025. Det finske forsikringsselskapet Sampo eier 21,2 prosent av aksjene i Nordea AB. Det norske oljefondet og dets amerikanske partnere har tilsammen 5,13 prosent og er dermed nest størst. Nordea- fondene er formelt nest størst med 3,01 prosent.

Birger Steen i styret

Rodney Alfvén i Nordea siertil SvD at styret ikke har fattet noen offisiell beslutning, og at han ikke kan kommentere framtidige avgjørelser. Nordmannen Birger Steen er valgt inn i styret i Nordea. Han var direktør for forretningsutvikling i Schibsted ASA fra 1996. I mars 2000 ble han innsatt som konsernsjef i SOL AB: Selskapet gjennomførte i juni 2000 en børs-introduksjon på Stockholmsbørsen. Han ble med videre etter at katalogselskapet Eniro kjøpte opp SOL etter et svakt børsår i november 2001, og SOL ble tatt av børs 15. januar 2002. Han begynne som adm. dir i Microsoft Norge og tok han over som administrerende direktør for Microsoft i Russland. Birger Steen er Chief Executive Officer at Parallels Holdings Ltd. /Odin Service Automation/, Chief Executive Officer at Parallels Holdings Ltd., Chief Executive Officer at Parallels, Inc i Seattle. Han er styremedlem i bl.a. Nordea Bank AB, Schibsted ASA. Scibsted eier som kjent Svenska Dagbladet, som var først ute med nyheten om at Nordea Bank AB trolig flytter fra Sverige, kanskje til Bjørn Wahlroos hjemland Finland, skriver Nordens Nyheter.

Nodeas Sales per Regions

2015 2016 Delta

SEK (in Million) % SEK (in Million) %

Denmark 26,115 19.2% 26,916 20.8% +3.07%

Sweden 24,226 17.8% 23,579 18.2% -2.67%

Finland 19,558 14.4% 17,587 13.6% -10.08%

Norway 15,826 11.6% 14,999 11.6% -5.23%

Other 5,107 3.8% 3,698 2.9% -27.6%

Baltic Countries 2,310 1.7% 3,186 2.5% +37.88%

Russia 1,702 1.3% 1,498 1.2% -12.01%

Luxembourg – – 2,655 2.1%